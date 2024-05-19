Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 16:02
  • Giriş: 19.05.2024 16:02
  • Güncelleme: 19.05.2024 16:02
Kaynak: İHA
Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 44 yaşındaki adam, devrilen traktörün altında kalması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi’nde bulunan fındıklık bahçesinde meydana gelen olayda, Zülküf Koçhan (44), traktörün devrilmesi neticesinde altında kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelmede Koçhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede yapılan incelemenin ardından Koçhan’ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol