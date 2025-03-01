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Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Burdur’un Ağlasun ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 01.03.2025 19:33
  • Giriş: 01.03.2025 19:33
  • Güncelleme: 01.03.2025 19:37
Kaynak: İHA
Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
İHA

Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Yazır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 PE 477 plakalı traktörüyle tarlasına giden Ahmet Özbek (82), orman yolunda devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Özbek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Özbek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

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