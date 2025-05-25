Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde İsmail Bozkurt idaresindeki 44 LL 423 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Bozkurt’un yardımına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri yetişti. Traktör altından çıkarılan İsmail Bozkurt olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İsmail Borkut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.