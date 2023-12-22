Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre; Tokat’ın Yeşilyurt ilçesi Çırçır deresi mevkiinde Hacı Yıldızdal (65) yönetimindeki 19 KY 415 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.