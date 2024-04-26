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Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.04.2024 11:53
  • Giriş: 26.04.2024 11:53
  • Güncelleme: 26.04.2024 11:53
Kaynak: İHA
Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Sart Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AFH 316 traktörüyle tarlasına çalışmaya giden S.Ö. (48), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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