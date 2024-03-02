Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesi Sancar Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Çolakoğlu (60) idaresindeki 55 EF 725 plakalı traktör, tarlaya gübre atmaya giderken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.