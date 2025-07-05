Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da devrilen traktörünün sürücüsü çiftçi Süleyman Dal (57), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesi Göçer köyü Pamukderesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Dal yönetimindeki 70 FS 459 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücü Dal, devrilen traktörünün altında kaldı. İhbarla gelen ekipler, Dal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dal'ın cansız bedeni, traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)
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