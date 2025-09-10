Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Germencik ilçesinde Yılmaz Çetinel (62), manevra yaptığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında, Germencik ilçesi Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Çetinel, bahçesinde geri manevra yaparken kontrolünü yitirdiği 09 TR 598 plakalı traktörünün devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz Çetinel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI