Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Süleyman Keskin (64), devrilen traktörün sürücü öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seriryayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Killik Mahallesi'nden kurulan pazardan alışveriş yapan Süleyman Keskin’in dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği 45 Z 3171 plakalı traktör devrilip, ters döndü. Traktörün altında kalan Keskin, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılıp, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

