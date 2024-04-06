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Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 07:24
  • Giriş: 06.04.2024 07:24
  • Güncelleme: 06.04.2024 07:25
Kaynak: İHA
Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli’de kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü Emin Emgin yaşamını yitirdi.

Kaza, Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emin Emgin idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Emgin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri Emgin’in cansız bedeni traktörün altından çıkarttı.

Emgin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldıç.

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