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Devrilen traktörünün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 15:19
  • Giriş: 06.04.2024 15:19
  • Güncelleme: 06.04.2024 15:19
Kaynak: DHA
Devrilen traktörünün sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Karaboğaz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Bahçesinden eve dönen Mehmet Karaboğaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altından ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Karaboğaz'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karaboğaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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