Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Devrilip ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 11:37
  • Giriş: 01.08.2025 11:37
  • Güncelleme: 01.08.2025 11:37
Kaynak: DHA
Devrilip ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

KONYA, (DHA)- KONYA'da devrilip, sürüklendikten sonra ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Halil Efe Gökal, ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı etli ekmek fırınına gitmek için evden çıkan Halil Efe Gökal'ın yönetimindeki motosiklet, kontrolünden çıkıp devrildi. Motosiklet bir süre sürüklendikten sonra kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaralanan Halil Efe Gökal ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökal'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol