Devrilip alev alan hafriyat kamyonunun şoförü öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yoldan çıkıp, devrildikten sonra alev alan hafriyat kamyonunun şoförü Mahmut Bulut (64) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın'da merkezi bulunan bir enerji ve maden firmasına ait Mahmut Bulut yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilip, alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, kamyonun şoförü Mahmut Bulut hayatını kaybetti.

Bulut'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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