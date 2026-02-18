“Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki” filminin galası yapıldı

Durmuş Akbulut’un yazıp yönettiği, SM Sanat’ın katkılarıyla hayata geçirilen “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki” filmi, Zorlu PSM’de gerçekleşen gala gösterimiyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.

TÜRK SİNEMASINDA İLK

Türk sinema tarihinde kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyan yapım, ressam Devrim Erbil’in çocukluk ve gençlik yıllarından izler taşıyan yarı biyografik bir anlatı sunuyor. Balıkesir’den İstanbul’a uzanan hikâyesiyle sanatçının ilham kaynaklarına odaklanan film, Erbil’in resimlerindeki kuşbakışı perspektifi ve ritmik çizgi anlayışını sinema diliyle yeniden yorumluyor.

SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, gala gecesinde yaptığı konuşmada filmi şu sözlerle anlattı:

“‘Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki’ bizim için çok anlamlı bir çalışma oldu. Sinemanın, bir sanatçının dünyasını aktarmak için güçlü bir ifade imkânı sunduğuna inanıyoruz. Devrim Erbil’in uzun yıllara yayılan özgün üretimini ve sanatına yön veren dönemleri merkezine alan bu yarı biyografik anlatıyla, onun dünyasını izleyiciyle buluşturmayı amaçladık. Filmimizin izleyicide Devrim Erbil’in sanatına dair merak ve ilgi uyandırmasını, düşünsel ve duygusal bir karşılık bulmasını diliyoruz.”

ERBİL: BU PROJEYE HEM SANATA HEM SİNEMAYA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK DAHİL OLDUM

Ressam ve Devlet Sanatçısı Devrim Erbil ise şunları kaydetti:

“Ben kendi çağımın sanatçısıyım. Sanat sürekli ilerliyor; bugün gençler daha da ileri giden denemeler yapıyorlar. Bu projeye hem sanata hem sinemaya katkı sağlayacağını düşünerek dahil oldum. Belgesel değil, konulu bir film ve Türk sinemasında alanında ilk niteliği taşıyor. İzleyenler filmde çocukluğumu, gençliğimi, olgunluk dönemimi ve bugünümü bir arada görecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

İstanbul galasının ardından film, Balıkesir ve Bodrum’daki özel gösterimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası festival yolculuğuna başlayacak. Yapım, Mayıs ayında vizyona girerek sinemaseverlerle buluşacak.