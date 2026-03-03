Devrim Erbil ve Erol Evgin Bursa’da “Yan Yana”

Türk resim sanatının usta ismi Devrim Erbil ile müzik kariyerinin yanı sıra resim çalışmalarıyla da sanat dünyasında yer edinen usta sanatçı Erol Evgin, “Yan Yana” adlı özel sergide Bursa’da sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu’nun koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Genç ressam ve Devrim Erbil'in asistanı Neslihan Özkan’ın da yer aldığı sergi, daha önce Ankara, Kuşadası, Mersin, Urla ve İzmir’de binlerce sanatsever tarafından izlenmişti. Bursa’daki buluşma ise Balat’ta bulunan Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesindeki Ninecim Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Açılış, sanat koordinatörü Dr. Zeki Hozer’in katkılarıyla bugün saat 16.00’da yoğun katılımla yapıldı.

Sanatçıların yolları, geçmişte Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde, bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çatısı altında kesişmişti. Akademi yıllarında Cemal Tollu, Neşet Günal ve Özdemir Altan gibi önemli isimlerin öğrencisi olan Erol Evgin, aldığı eğitimin etkisiyle yıllar içinde resim çalışmalarını sürdürdü. Yirmi yılı aşkın süredir üretimini devam ettiren Evgin ile Devrim Erbil, yıllar sonra “Yan Yana” sergisinde yeniden bir araya geldi.

29 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bursa ayağında sergiye, Devrim Erbil’in atölyesinde çalışmalarını sürdüren Neslihan Özkan da dahil oldu. Farklı kuşaklardan üç sanatçının eserlerini bir araya getiren “Yan Yana” sergisi, 29 Nisan’a kadar her gün ziyaret edilebilecek.