Devrim Muhafızları: Haniye, odasının dışından atılan kısa menzilli mermi ile öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri Haniye'nin, odasının dışından şiddetli bı̇r patlama eşliğinde, yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermi atılarak öldürüldüğü yönünde bir açıklama yaptı. Suikastın ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Devrim Muhafızları, "Tahran'ın intikamı, şiddetli ve uygun zaman, yer ve şekilde" olacak ifadelerini kullandı.

Dünya 03.08.2024 14:43 Giriş: 03.08.2024 14:43

Güncelleme: 03.08.2024 14:54 Kaynak: Haber Merkezi

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