Devrim Muhafızları: Haniye, odasının dışından atılan kısa menzilli mermi ile öldürüldü
İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri Haniye'nin, odasının dışından şiddetli bı̇r patlama eşliğinde, yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermi atılarak öldürüldüğü yönünde bir açıklama yaptı. Suikastın ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Devrim Muhafızları, "Tahran'ın intikamı, şiddetli ve uygun zaman, yer ve şekilde" olacak ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları, başkent Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin bir açıklama yaptı.
Haniye'nin odasının dışından şı̇ddetlı̇ bı̇r patlama eşlı̇ğı̇nde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermı̇ atılarak öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, suikast "terör eylemı̇" olarak nitelendirildi.
Devrim Muhafızları açıklamasında, "Sı̇yonı̇st rejı̇m tarafından suçlu ABD hükümetı̇nı̇n desteğı̇yle tasarlanmış ve uygulanmıştır" denildi. İsrail'e bu suçun cevabının kararlılıkla verileceği ifade edilen açıklamada, "Tahran'ın ı̇ntı̇kamı şı̇ddetlı̇ ve uygun zaman, yer ve şekı̇lde olacak" denildi.
HANİYE SUİKASTI
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.