Devrim ve tuvalin zamanla örgüsü

Tuğçe ÇELİK

Çağdaş sanat sahnesinde bazı sanatçılar sadece resim yapmaz; duvara sıkışmış bir çığlığı, susturulmuş bir bakışı, adı konmamış bir devrimin yokluğunu görünür kılar. Vahap Aydoğan, o sanatçılardan biri. Onun sanatı atölyelerde değil, çatışmanın kalbinde, suskunluğun kıyısında, görmezden gelinenin ortasında şekillenir.

Çağdaş sanat sahnesinde bazı isimler yalnızca resim yapmaz; görünenin ötesine, görülmesi ertelenmiş, ötelenmiş ya da bastırılmış olanın eşiğine adım atarlar. Vahap Aydoğan, bu eşiği mesken tutan nadir sanatçılardandır. Mardin’in taş sessizliğinden, gövdesine sinmiş kadim yankılardan doğan bir hafızayla büyür. Onun sanatı, mekânın suskun diliyle, kimliğin çatlaklarından sızan gölgelerle konuşur.

Aydoğan’ın fırçası biçimi değil, biçimin unuttuğu yankıyı arar. Resmettiği şey yüz değil, yüzün ardında asılı kalan sükûnettir; söylenmemişin, gösterilmemişin, arzunun kıyısında titreyen bir bellek. Her tablosu bir yara gibi açılır izleyicinin önüne; kapatılmak değil, hatırlanmak ister.

Aydoğan ile sanatını konuştuk.

Sanat icra ederken beslendiğiniz kaynaklar neler?

Doğrudan bir kaynak dizgesinden beslenmiyorum. Kaynak dediğimiz şeyler çoğu zaman yaşarken farkına varmadığımız izler. Kentin arka duvarları, eski bir aile fotoğrafı, unutulmuş bir çocukluk sesi ya da yürürken göz ucuyla gördüğüm bir yüz. Bazen bir karartı bazen de sadece bir boşluk. Sanatım, biriktirdiğim ama çoğu zaman adlandıramadığım o ara imgelerin, eksik cümlelerin dışavurumu. Belleğin tuttuğu değil, unuttuğu şeyler daha çok ilgimi çekiyor.

Kadın metaforu neden çalışmalarınızın öznesi?

Kadın bu coğrafyada varlığı en fazla temsile maruz kalan fakat hakikati en az duyumsanan ontolojik bir sessizliktir. Ne bir beden olarak kavranabilmiş ne de sabit bir kimlik olarak tanımlanabilmiştir. Çünkü o, yalnızca toplumsal kategorilerin değil, aynı zamanda varoluşun sınırlarında dolaşan, adı her anıldığında kendisinden biraz daha uzaklaştırılan bir hakikat olmuştur. Kadın figürü, bu bağlamda bir özne değil, temsilin kendini en çok ele verdiği boşluktur. Kadına yön vermek değil, onun kendi yönünü hatırlamasına tanıklık etmek istiyorum. Çünkü bu topraklarda kadın, çoğu zaman sesini kendi sesiyle değil, başkalarının diliyle duydu. Resimlerimdeki kadınlar, suskunluğun, eksiltilmişliğin içinden kendi yönünü yeniden arıyor.

Bağımsız sanat üretmenin zorlukları ne?

Sistemin dışında kalmak, görünürlüğü zorlaştırıyor. Galeri, kurum, piyasa; hepsinin kendi dili ve beklentisi var. Bağımsız üretmek aynı zamanda süreklilikle sınanmak. Bugün yaptığın şeyin yarın karşılık bulmayacağını bilerek üretmeye devam etmek gerekir. Bu sürdürülebilirliği ekonomik olarak kurmak zor. Çünkü destek mekanizmaları genelde görünür olanı tercih eder. Bağımsız sanatçı çoğu zaman hem üretici, hem dağıtıcı, hem anlatıcı hem de tanıklık eden kişi olur. Bağımsızlık aynı zamanda bir dil meselesi. Kendi dilini kurmak, korumak ve savunmak zaman alır. Bu zaman da çoğunlukla dış dünyanın beklentileriyle çatışır. Bağımsız olmak, o dile mecbur kalmadan konuşabilmek demek. Ama bunun bedeli yalnızlık. Galeri sistemine dâhil olmadığında, piyasayla kurduğun ilişki de sınırlı olur. Herkesin birbirine referansla var olduğu bir dünyada, senin resmin kendi kendine referans olur. Bu da kimileri için ‘anlamsızlık’ olarak okunur.

Bağımsız sanat üretimi eleştirel düşünmeyi teşvik ediyor diyebilir miyiz?

Kesinlikle. Galeriler bazen vitrindir. İçeri neyin konulacağına onlar karar verir. O vitrin çoğu zaman kırılmasın diye steril tutulur. Ne fazla politik, ne fazla kişisel, ne fazla sarsıcı. Senden istedikleri, ‘çok satanın suretini’ yeniden üretmen. Bir konfor üretmen beklenir. Bir koleksiyoncu onu odasına astığında sarsılmasın, içi bulanmasın. Ama benim resimlerim, iç bulandırır; rahat ettirmez, rahatsız eder. Özellikle kadın temsillerinde, toplumsal belleğin bastırdığı her şeyi geri çağırmaya çalışıyorum. Bir tür karşı hafıza inşa etmek diyebiliriz.

Galerilerle neden çalışmak istemiyorsunuz?

Çünkü onların diliyle konuşmak, kendi sesimi yitirmek demek olur. Onlar genellikle sanatın dolaşımını, değerini ve görünürlüğünü bir ticaret ve prestij meselesine indirger. Bu, benim sanatımın doğasına ters. Çünkü benim için sanat, piyasanın dayattığı hızlı tüketim nesnesi değil; durup düşünmeye zorlayan, suskunlukları duyuran bir alan. Galeri ilişkisi çoğu zaman ‘ne satılır’ ve ‘ne talep görür’ üzerine kuruludur; ben ise ‘neyi sessiz bırakıyoruz’ sorusuyla ilgileniyorum.

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SÖZ SÖYLEMEDEN KONUŞAN SESSİZLİK

Alımlayıcıya resim yoluyla ne ya da neyi aktarmak istiyorsunuz?

Aktarmaktan çok çağırmak istiyorum. Bir hafızayı, bir suskunluğu, bir tanıklığı. Resimlerim bir anlatı taşımaz, ama ima eder. Sözünü söylemeden konuşan bir sessizlik kurmaya çalışıyorum. İzleyici, kendi unutulmuşluğu içinde o sessizliğe denk düşerse, orada bir karşılaşma başlar. Benim işim o karşılaşma zemininin atmosferini kurmak.