Devrimci demokratik cumhuriyet için ileri

Haber Merkezi

SOL Parti, 18-19 Kasım tarihlerinde ‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet Yolunda İleri’ sloganıyla Türkiye konferansını gerçekleştirecek. Konferansın sonuç bildirgesi basın ile paylaşılacak.

Seçimler sonrasındaki süreçte solun sorumluluğu ve yeni dönemin mücadele yol haritasını belirleme amacıyla bugün başlayacak konferans 2 gün sürecek ve Ankara’da gerçekleşecek. SOL Parti program ve tüzüğünün de belirleneceği konferansta, ‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ yolunda atılacak adımlar da konuşulacak.