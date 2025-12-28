Devrimci Erkan Uzuneminağaoğlu Artvin'de anıldı

Devrimci Erkan Uzuneminağaoğlu, ölümünün 45. yılında Artvin'in Borçka ilçesindeki mezarı başında anıldı. Törende konuşan SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, Uzuneminağaoğlu ve mücadele arkadaşlarının mirasını yaşatacaklarını belirtti.

Borçka'da 1956'da doğan Erkan Uzuneminağaoğlu, lise yıllarında devrimci hareket içinde yer aldı. Borçka Ticaret Lisesi'ndeki eğitiminin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazanan Uzuneminağaoğlu, bir süre üniversite eğitimi aldıktan sonra 1977 yılında Borçka'ya dönerek Devrimci Yol'un bölgede yürüttüğü siyasal faaliyetlerde aktif rol üstlendi.

Artvin'de devrimci hareket içinde yer alan ve Şavşat ilçesinde cunta güçlerine direnirken yaşamını yitiren Uzuneminağaoğlu, ölümünün 45. yıl dönümünde Borçka'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programında, Uzuneminağaoğlu şahsında 1980 öncesi ve sonrasında devrimci mücadelede hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende, Uzuneminağaoğlu'nun mücadelesi ve toplumsal hafızadaki yeri vurgulandı.

SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, mezarı başında yapılan anmada yaptığı konuşmada, "Onların mücadelesini devam ettirmek için biz de mücadelemizi sürdüreceğiz. 80 öncesinde Erkan yoldaşla birlikte şehit olan bütün yoldaşları saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

"ONLAR HAYATIMIZDA BİRER KUTUP YILDIZI OLDU"

Erkan Uzuneminağaoğlu'nun arkadaşı Selahattin Şahin, "Kaybettiğimiz canlarımız, tıpkı Erkan gibi, bu toprakların nefesleriydi. Her birinin birçok arkadaşımızla anıları, yaşanmışlıkları vardır. Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndan başlayıp Devrimci Yol'a uzanan mücadele seyri içinde, çoğu zaman bizlere yön verdiler; ışık oldular, birer kutup yıldızı gibi hayatımızda yer aldılar ve almaya devam edecekler" diye konuştu.

Erkan Uzuneminağaoğlu'nun arkadaşlarından Şenol Çelik ise şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi devam ettirmek için yıllarca hep birlikte olduk. Mücadeleyi bireysel değil, toplumsal olarak görüyorum. Bugüne kadar zaten hep birlikte bu mücadeleyi sürdürdük. Onların mücadelesini daha ileriye taşımak için bugüne kadar omuz omuza, bir aradaydık. Bundan sonra da bir arada olarak bu mücadeleyi ileriye götürmemiz gerektiğine inanıyorum."