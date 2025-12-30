Devrimci Gençlik dergileri 50. yıl özel baskısı çıktı

Devrimci Gençlik dergilerinin 50. yıl özel baskısı yeniden çıktı.

1975–1980 arasındaki 20 sayısı tıpkı basımı ilk kez yaykoop.com'da satışa sunuldu.

Yapılan açıklamada, "50 yıl önce başlayan devrimci ses bugün yeniden yükseliyor. Devrimci gençlik dergilerinin 1975–1980 arasındaki 20 sayısı tıpkı basım ile ilk kez ve sadece http://yaykoop.com'da" denildi.

Derginin açıklama bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı DEVRİMCİ GENÇLİK dergisi Kasım 1975’te yayın hayatına başladı.

“Yaşasın Gençliğin Devrimci Eyleminin Birliği” çağrısıyla yayın hayatına başlayan Devrimci Gençlik çıkış bildirisinde hedefini “genel olarak emekçi halkın, özel olarak devrimci gençliğin ekonomik-demokratik mücadelesindeki, emperyalizme ve faşizme karşı savaşındaki birliğini sağlamak ve böyle bir birliğin teorik temellerini oluşturmak için bir adım olarak” tanımladı.

68 mücadelesinde büyüyen DEV-GENÇ’ten başlayarak her kuşakta yenilenip büyüyen ve bugünlere uzanan uzun ve onurlu yolculuğun, Devrimci Gençlik’le başlayan 50.yılında Devrimci Gençlik Dergilerinin 1975-1980 arasında yayınlanan 20 sayısını tıpkı basım olarak yayınlıyoruz.

Bu hareket 50 yılı aşkın mücadelesi devrimci bir siyaset sorumluluğu ile özetlenebilir. Ülkesinden, memleketinden ve çağından sorumluluk duymak; her türlü dogmatizme, her türlü kitabi ve basmakalıp siyaset anlayışına karşı durarak siyaseti gökten yere indirmek; ülkenin ve tarihin sorunlarına karşı, halkın çıkarlarının neyi gerektiriyorsa onu öne alan bir siyaset anlayışına sahip olmaktır.

Bugün ülkemizin içine sürüklendiği ve daha büyük karanlıklar içinde boğulmak istendiği bir dönemde, bir kez daha yapılması gereken, böyle bir devrimci sorumlulukla Türkiye’nin geleceğine daha büyük bir kararlılıkla sahip çıkmak için bir araya gelmekten başka bir şey olamaz.

50 yıl öncesinden başlayarak 19 Mart’ta barikatları yıkan gençlerin ellerinde çoğalan DEV-GENÇ’in ve bu onurlu mücadeleyi canı pahasına yaratan, kaybettiğimiz güzel arkadaşlarımızın bugüne çağrısı da budur…

Devrimci Gençlik dergilerinin tıpkı basımı geçmişten bugüne böyle bir mücadeleye bir çağrıdır…"