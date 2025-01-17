Devrimci Gençlik Dergisi’nin arşivi açıldı

BirGün/Ankara

Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), ülke tarihine iz bırakan yayınların arşivini erişime açmaya devam ediyor. Demokrat Gazetesi ve Devrimci Yol Dergisi’nin ardından uzun bir çalışmanın ürünü olan Devrimci Gençlik Dergisi’nin arşivi de erişime açıldı.

Kasım 1975'te yayın hayatına başlayan ve kısa zamanda gençlik hareketinin sınırlarını aşan derginin tüm sayıları "taksavarsiv.org" sitesinde yayımladı.

Arşiv çalışmalarını yürüten TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Arslan, Devrimci Gençlik Dergisi’nin önemli bir kaynak niteliğinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devrimci Gençlik, sol-sosyalist hareketin yeniden kitleselleştiği 1970’li yılların ortasında, yaşanan ideolojik bulanıklığa karşı gençliğin devrimci eyleminin birliğini sağlama iddiasıyla yayınlanmaya başlıyor. Kısa zamanda üniversitelerde, gençlik derneklerinde büyük bir taraftar kitlesine ulaşıyor. Zaten kısa süre sonra da gençlik hareketinin sınırlarını aşan bir kitleselliğe ve politik etkinliğe erişiyor. Devrimci Gençlik dergisi sadece sonrasındaki Devrimci Yol hareketinin kadrolarının politik bütünlüğünün sağlandığı bir inisiyatif olduğu için değil, aynı zamanda Devrimci Yol’la özdeşleşmiş çoğu ideolojik-politik saptamanın ilk kez dile getirildiği zemin olması bakımından da çok önemli bir dergi. Hem dergi hem de dergiyle eş zamanlı yayınlanmaya başlayan broşürler o dönemin gerçekliğinin ve mücadelesini anlamak bakımından çok kıymetli birer kaynak niteliğinde.”

Arslan, TAKSAV arşiv çalışmalarının devam ettiğini belirterek ilerleyen günlerde 1976 Yılında yayınlanmaya başlayan Devrimci Öğretmen ve 1979’da yayınlanan İşçilerin Sesi dergilerini erişime açılacağını da duyurdu.