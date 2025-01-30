Devrimci hareketin simge isimlerinden Sedat Göçmen son yolculuğuna uğurlanıyor

Devrimci hareketin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Devrimci Yol hareketinin simge isimlerinden olan Göçmen, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sedat Göçmen'in naaşı, öğle namazının ardından Şişli Camii’nden kaldırılacak. Göçmen'in cenazesi kitlesel bir yürüyüş ve törenle Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Göçmen'i son yolculuğuna uğurlamak için yoldaşları ve dostları, Şişli Camii'nde toplanmaya başladı.

Sedat Göçmen'in naaşı, avluya getirildi.

1952 yılında Kırklareli'nde doğdu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitti. Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol hareketinin kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. Burada çok önemli çalışmalar yaptı ve devrimci hareketin kitleselleşmesinde büyük rol oynadı. 1981'de Çorum'da yakalandı.

Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. 8 yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

Sedat Göçmen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer almış ve mücadeleye SOL Parti'de devam etmişti.

Göçmen, İstanbul'da yaşıyordu.

Göçmen'in, Karadeniz'deki devrimci mücadeleyi anlattığı ve Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "Fırtınalı Denizin Yolcuları" adlı bir söyleşi kitabı bulunuyor.

Ayrıntı Yayınevi’nden çıkan “Fırtınalı Denizin Yolcuları: Sedat Göçmen Kitabı”nın tanıtımında Sedat Göçmen ve Devrimci Yol hareketi hakkında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Köyler dâhil olmak üzere, bu yörede kararlar, Halk Komiteleri aracılığıyla ve demokratik bir şekilde alınırdı. Buralarda biz, doğrudan, halk demokrasisinin temellerini atmaya çalıştık. Kararlar saydam, uygulamalar kolektif bir şekilde yapılırdı. Çözümü de halk ile birlikte planlardık. Orada akıttığımız ter ve sarf ettiğimiz emek karşılığını bulmuştur!”

Bu kitap, Zonguldak’ta maden işçileriyle omuz omuza direnenlerin, Fatsa’da “halk yönetimi” oluşturanların, Ordu’da, Giresun’da fındık mitinglerini örgütleyenlerin, Rize’de, Hopa’da “çayda sömürüye son” diyenlerin, Samsun’da, Artvin’de faşist saldırıları göğüsleyenlerin, Ünye’de, Pazar’da, Aybastı’da tefeciliği ve karaborsacılığı engelleyenlerin, Perşembe’de trolcülere karşı balıkçıların hakkını savunanların, resmi tarih kitaplarında yazmayan gerçek hikâyesidir. Bu kitap, Devrimci Yol’un “fırtınalı bir denizde”, Karadeniz Bölgesi’ndeki mücadele serüvenidir! Onlar ki, Gümüşhane’de yoksul çocuklar için patates ekmeyi de, Bulanık’ta köy camiini onarmayı da, çocukların kendi şarkılarını söyledikleri korolar oluşturmayı da devrimcilik saydılar! Bu kitap, Fikri’nin, Şehittin’in, Cumali’nin, Ahmet’in, Erkan’ın, Ayşe’nin ve yumruklu yıldız olmuş nice devrimcinin alın teridir! Bu kitap, Gezi eylemlerinde direnen gençlere 30 küsur yıl öncesinden gönderilen bir selamdır! Bu kitapta anlatılan bizim hikâyemizdir! Geçmiş unutulmasın diye… Gelecek umut edilsin diye…"