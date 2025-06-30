Devrimci kültürün sofrası

Tuğçe ÇELİK

Gazeteci-yazar Umur Talu ve Dr. Bengi Başaran’ın ortak kaleme aldığı ‘Devrim Mutfağı’ okurla buluştu. Kafka Kitap etiketiyle raflarda yerini alan eser, devrimci kültürün gölgeli alanlarına ışık tutuyor.

Tarihsel aksı değiştiren devrimcilerin düşüncelerine ve eylemlerine ilişkin bildiklerimizin yanında ‘Devrim Mutfağı’ bambaşka bir pencere açıyor ve onların damak tadına odaklanıyor.

Başaran’ın önerisiyle ortaya çıkan, Mehmet Yaşin ve Vedat Milor’un yemek kültürünün yalnızca damakla değil, siyasetle ve düşünceyle de bağlantılı olduğunu vurgulayan sunumuyla başlayan kitap sofra alışkanlıklarını devrimci karakterler üzerinden ele alıyor.

‘Devrim Mutfağı’ yemeklerden yola çıkarak işçi sınıfı, gıda politikaları, gastronomi ve sömürünün kolektif bellekle ilişkisini kuruyor; sofraları çatışmanın, barışın, uzlaşının ve bir gönülden diğerine uzanan yolun haritasına çeviriyor. Marx’tan Fidel’e Atatürk’e, Deniz ve Mahir’e kadar birçok devrimcinin sofralarında yer edinen tarifler de kitapta yer alıyor.

Yazarlar Talu ve Başaran sorularımızı birlikte yanıtladı.

Devrimcilerin yemek zevklerini kayda almak neden önemli?

Çalışmamızın başında, bu fikrin içini dolduran, kitapta da yer aldığı üzere, örneğin Marx’ın, Engels’in yemek, gıda, tağşiş ve işçi sınıfının durumu üzerine yaklaşımlarıydı. Ancak ilk ivmeyi Küba Devrimi verdi de diyebiliriz. Bilhassa, dağlardaki aç günlerinin ardından Fidel ve Che’nin her müfrezeye öncelikle bir aşçı tayin etmeleri, devrimin hemen ardından da bir ‘dondurmasever’ olan Castro’nun, Camambert peyniri üretmek dahil, yiyecek ve gıda üstüne bir devrim daha yapmaya koyulmasıydı. Bir de tabii, devrimlerin halk desteğinde, gıda ve açlık krizlerinin oynadığı rol. Toplumsal olarak restoranların ortaya çıkışı, devrimlerden sonra yemek kültürlerindeki değişiklikler, 1848 gibi bir ziyafet sofrasından patlayıp yayılan devrim; hepsi yemeğin devrimci dönüşümlerdeki veya başkaldırılardaki rolüne dair. Kitapta toplumsal, etnik, yerel, kültürel olduğu kadar kişisel tercih ve zevklerin, en zor şartlarda bile iyi beslenebilme çabasının çok sayıda örneği de bulunuyor.

Dr. Bengi Başaran

Kitaptakilerin yemek zevki ve cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi yorumlar mısınız?

Benzerlikler ve farklılıklar öncelikle yerel, etnik alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Buna kendi sevdikleri ekleniyor ancak yoklukta bulabildikleri de, yetinmek zorunda kaldıkları da. Yer yer toplumsal cinsiyet rolleriyle örtüşen kadın-erkek farklılıkları da var, örneğin Lenin gibi mutfağa ve yemek pişirmeye eşinden daha yatkın ve meraklı olanlar var. Süfrajet hareketinde ise yemeğin, yemek kitabının bir propaganda silahı haline geldiğini görüyoruz. Ondan asırlar önce yine İngiltere’de tek cumhuriyetin kurucusu Orwell’in, hem de karısının mutfağı üzerinden yine bir yemek kitabı marifetiyle itibarsızlaştırılması gayretini, bir karşı propagandayı görüyoruz.

Damak zevkine toplumsal yapı ne şekilde etki eder?

Son yıllarda bir yandan gastronomi ön plana çıkar, etkinliklerle yurt çapında tanıtımlar olurken, coğrafi işaret ve organik gıda trendi yükselirken; nüfusun büyük çoğunluğu hem bu damak zevkinden hem bu özelliklerden maddi olarak çok uzakta. ‘Tavuk döner’le beslenmeye çalışan bir gençlik, okullarda aç kalan bir çocukluk yaygın.

Gazeteci-Yazar Umur Talu

Öğrencilerin okula aç gittiği bir ortamda yemek zevki, kültürü nasıl derinleşir?

Açlık üstü örtülen bir hakikat. Çocuklar, aileler, asgari geçim düzeyinin altındaki milyonlarca insan ve tabii emekliler, yaşlılar da. Elbette Devrim Mutfağı bir ‘yemek kültürü’ kitabı değil, bir ‘devrimci kültürü’ kitabı. Üstelik çok farklı devrimlerin devrimcilerinin. Yine de şu söylenebilir: Açlığı bastırmanın milyonlarca insan için temel kaygı olduğu bir ülkede, yemek zevki ve kültürü bir açıdan maddi bir mesele. Bir yandan da şunu diyebiliriz: Bu alandaki teorik-pratik üretimlerin, yerel ürünleri canlandırma girişimlerinin, farklı tatların menülere girmesinin de elbette kültürel bir etkisi var. Yemek kültürü açısından kendi tarihi ‘kozmopolit’ olan bu topraklarda, tarımın betonlara ve ranta kurban edilmesi, tarımsal verimsizlik ve artan yoksullaşma ‘karın tokluğu kültürü’ne de mahkûm ediyor. Bundan en çok etkilenen ise çocuklar. Yetersiz beslenme ile kötü beslenme arasına sıkışmış milyonlarca çocuk var.

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KAPİTALİZM ÜRÜNDEN ÇALIYOR

Taklit ve tağşiş gıdaların gittikçe çoğaldığı Türkiye’de yemek kültürünün nasıl etkilendiği sorusuna yazarların yanıtı şöyle: “Tağşiş Kapital’de görüldüğü üzere, Rosa Luxemburg’un da vurguladığı gibi, işçi sınıfının ve yoksulların özellikle maruz kaldığı, zaten yetersiz beslenenlerin bir de boğazlarından geçebilen lokmalar tarafından da ihanete uğradığı bir tarihi gerçek. Kapitalizm maliyet-kâr zincirinde, sadece fiyatlarla değil, ürünlerden çalarak da sermaye birikimini teşvik ediyor ve sonra bununla mücadele eder görünüyor. Sınıfsal farklılıklar tüketim-beslenme alışkanlıklarının ötesinde, alt sınıfları yetersizliğe mahkûm ederken, en üstlerde ise abartılı, ölçüsüz yemek tüketimi patlıyor. Yemek kültürü, hem yoksullaşmanın pençesinde hem de ölçüsüz zenginleşmenin saldırısı ve arsızlığına mahkûm. Çocuklarını besleyemeyen milyonlar yanında, süt-yumurta bile alamayanların hemen ötesinde, ‘altın yapraklı’ tabaklar da onlarla adeta alay ediyor.”

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LENİN’İN FAVORİSİ SÜT ÇORBASI

Ekim Devrimi’nden sonra kadınların mutfak esaretinden kurtulması için ‘devrim yemekhaneleri’ hayata geçirilir. Lenin’in ‘kadın özgürlüğü’ programında yer alan bu model önemli adımlardan biridir. Yemeğin üretim biçimine yeni bir soluk getiren Lenin’in en sevdiği yemeklerden biri ise süt çorbasıdır.

Malzemeler: 10 su bardağı süt, şeker-tuz, mantısı için 5 yumurta ve 1 tatlı kaşığı un.

Yapılışı: Yumurtaları kırın, sarıları beyazlardan ayırın. Beyazlar kıvam alana kadar, sarılar ise köpürene kadar çırpın. Beyazları ve sarıları karıştırıp unu da ekleyerek karıştırın. 5 su bardağı sütü kaynatın. Yumurta-un karışımını kaynayan süte dökün, üzerini kapatın. 5-7 dakika bekletin. Hamur sütün yüzeyine çıktığında yüksek ateşe getirin, kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin. Hamuru sütten çıkarıp parçalara bölün. Kalan sütü aynı tencereye dökün ve kaynatın. Mantıları süte ekleyerek tekrar kaynatın. Tuz ve şekeri ilave ederek servis yapın.