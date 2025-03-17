Devrimci Mehmet Eren hayatını kaybetti

1960’lı yılların sonundan itibaren devrimci mücadelenin içinde yer alan Mehmet Eren yaşamını yitirdi.

Eren, öğretmen okulundan sürgün edildikten sonra İstanbul’da devrimci mücadeleye yağunlaşarak kentin Kadıköy, Bostancı, Maltepe ve Kartal gibi pek çok bölgesinde çalışmalar yaptı.

Devrimci Yol saflarında mücadele yürüten ve 12 Eylül faşist askeri darbesinin ardından 1983 yılının Ekim ayında yakalanan Eren, 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Eren dışarı çıktıktan sonra yaşamının son gününe değin devrimci mücadelesini sürdürdü, BirGün’ün kuruluş sürecine de destek verdi.

Eren’in örgütlü olduğu Devrimci Hareket’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Devrimci Yol'dan bugüne hareketimizin emekçilerinden Mehmet Eren yoldaşımızı yitirdik. Anısı devrim ve sosyalizm mücadelemizde hep bizimle olacak” denildi.

Eren’in cenazesi yarın (18 Mart) 14.00’te İçerenköy Pir Sultan Abdal Cemevi’nde yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.