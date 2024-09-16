Devrimci mücadeleye adanmış bir hayat

Haber Merkezi

SOL Parti İstanbul İl Örgütü üyesi Mustafa Hilmi Begümcan yaşamını yitirdi. 1980 öncesi emniyette ve cezaevlerinde gördüğü işkence nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Begümcan, devrimci mücadeleye lise yıllarında katılmıştı.

Sağlığı bozuk olan Begümcan yaşadığı zorluklara rağmen devrimci mücadeleden vazgeçmemiş; Geleceği Birlikte Kuralım Girişimi’nde yer aldıktan sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluş sürecine dahil olmuştu. SOL Parti’de politik mücadelesini devam ettiren Begümcan, kalp yetmezliği nedeniyle Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hastanesi’nde tedavi olurken fenalaşarak entübe edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 71 yaşındaki Begümcan’ın cenazesi bugün 16.00’da Okmeydanı Cemevi’nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili mücadele arkadaşımız Mustafa Hilmi Begümcan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” denildi.