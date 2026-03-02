Devrimci nefer Kürşat Timuroğlu Hamburg’da katledildiği yerde anıldı



Devrimci Yol geleneğinin sıra neferlerinden Kürşat Timuroğlu, katledilişinin 40’ıncı yılında Almanya’nın Hamburg kentinde anıldı. 25 Şubat 1986 tarihinde Hamburg’da PKK mensubu Ferit Aycan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Timuroğlu, 27 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

Anma etkinliği, Timuroğlu’nun vurulduğu Stiftstraße’de başladı, ardından Nobistor’daki AKM’de devam etti. “Kürşat’ı anmak eleştirel düşünceyi ve demokrasiyi savunmaktır” başlığıyla yapılan anmaya ailesi ve yol arkadaşlarının yanı sıra SOL Parti Almanya Örgütü, Einwohner*innen-Verein St. Georg von 1987 e.V., Geschichtswerkstatt St. Georg e.V. ve Bezirksversammlung Hamburg Mitte destek verdi.

Etkinlikte aile adına Timuroğlu’nun eşi Nilgün Timuroğlu konuşma yaptı. Yol arkadaşları adına Oruç Yağbasan, Cengiz Orhan ve Erhan Erdoğan söz alırken, SOL Parti Almanya adına Gencay Sözüdoğru konuştu. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Recai Aksu da anmaya katılanlar arasındaydı.

İSTANBUL’DAN HAMBURG’A UZANAN BİR MÜCADELE

Yol arkadaşları tarafından yapılan açıklamada, Timuroğlu’nun genç yaşta Türkiye’de başladığı siyasal mücadelesini Almanya’da da sürdürdüğü vurgulandı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören Timuroğlu’nun, siyasal faaliyetleri nedeniyle faşist grupların hedefi hâline geldiği ve üniversite yıllarında silahlı saldırıya uğradığı hatırlatıldı. Can güvenliğinin ciddi biçimde tehdit altında olması nedeniyle 1976 yılında Almanya’ya göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye’deki askeri diktatörlüğe karşı yürütülen çalışmalarda aktif rol aldığı, insan hakları ihlallerine ve cezaevlerindeki işkenceye karşı düzenlenen açlık grevlerinin örgütlenmesinde görev üstlendiği ifade edildi. Türkiye’deki kitle davalarını izlemek üzere hukukçu heyetlerinin gönderilmesine katkı sunduğu, idam cezasının fiilen uygulanmamasında yürütülen mücadelenin parçası olduğu kaydedildi.

TİMUROĞLU’NU UNUTMAYACAĞIZ

Timuroğlu’nun mücadelesinin Almanya’da da sürdüğü belirtilen açıklamada, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı yürütülen çalışmalarda yer aldığı, “Frankfurt Çağrısı” ve ırkçı politikalara karşı düzenlenen Yıldız Yürüyüşü’nde sözcülük yaptığı aktarıldı. Ramazan Avcı’nın katledilmesinin ardından Hamburg’da kurulan eylem inisiyatifinde aktif rol aldığı ve çok sayıda etkinliğin örgütlenmesinde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunduğu ve sol hareket içindeki antidemokratik uygulamaları eleştirdiği için hedef hâline geldiği vurgulanarak, “Kürşat Timuroğlu, demokrasi ve eleştirel düşünce mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecektir” denildi. Anma, “Onu saygıyla anıyoruz” sözleriyle sona erdi‎.