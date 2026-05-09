Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin Edirne’de anıldı: “İdeallerini mücadelemizde yaşatacağız”

İstanbul’da kadınlara yönelik tacizi önlemek isterken sokak çeteleri tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen üyesi, öğretmen Bahadır Grammeşin katledilişinin 11’inci yılında ailesi ve yol arkadaşları tarafından anıldı.

Edirne’de bulunan mezarı başında başlayan anma töreninde “Unutmadık, affetmeyeceğiz”, “BAHO’ya sözümüz halk iktidarı” dövizleri taşındı.

Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, “Bahadır, memlekette eşitliğe, özgürlüğe, insana dair bütün güzel değerleri savunan biriydi. Bahadır bu mücadeleyi verirken kendi hayatında cisimleştirmişti. O ülkenin 50 yılı aşkın devrimci mücadelesinin sıra neferi oldu. Onun arkasından koşan, onun mücadelesinin yolunda yürüyen bugünün devrimci gençleri onun mücadelesini hiç unutmadılar. Tıpkı Bahadır gibi bugünün mücadelesine, direnişine sahip çıkıyorlar. Bizler de bugün her sene olduğu gibi onun mücadelesine sahip çıktığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"BAHADIR'I BU MÜCADELE İÇERİSİNDE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demirdöğen’in ardından konuşan Bahadır’ın yol arkadaşlarından Berkant Gültekin de “Karanlığın içerisinde etrafına en fazla ışık saçan, en fazla umut veren, devrimciliği hem kendi karakterinin zenginliğiyle hem de insanlarla kurduğu ilişkiyle bize göstermiş, o değerleri bizzat yaşayarak örnek olmuş biriydi” diye konuştu.

“Bahadır’ın kuşağı yaygın ilişki ağı içerisinde mücadele eden, geniş, demokratik, çoğulcu ama aynı zamanda militan, kararlı, tuttuğunu koparan ve ideallerinin peşinden giden bir kuşaktı” diyen Gültekin şöyle devam etti:

“Bu kuşağın içerisinde farklı mizaçta, farklı karaktere sahip arkadaşlarımız vardı. Bahadır da içimizdeki en renkli, belki en çocuksu kişiydi. O yüzden evet bugün kederliyiz. Acımız hala çok taze, onu çok özlüyoruz. Ama bir kenara çekilip ağlamak, umutsuzca yarınları beklemek değil Bahadır’ın ideallerindeki dünyayı, devrimci düşünceleri hem daha fazla insanlara anlatmak hem de gelecek kuşaklara bizzat aktarmak, onlara göstermek bizlerin görevi. Bahadır’ın şahsında cisimleşen devrimci değerler bizimle. Bahadır bugün bizimle birlikte. Onu yaşatmaya, onu bir bayrak gibi taşımaya, onu da bu mücadele içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz”

"BAHADIR’IN ANLAŞILIYOR OLMASI TEK TESELLİMİZ"

Gültekin’in ardından konuşan Bahadır Grammeşin’in ablası Başak Grammeşin, kendilerini teselli edebilecek en büyük gücün "Bahadır’ın anlaşılabiliyor olması" olduğunu söyledi.

Grammeşin, şu ifadelere yer verdi:

“Bir şekilde Bahadır’ın yoldaşı olmuş genç bir arkadaşımız bir gün bana bir mesaj attı. ‘Ben Bahadır abi ile hiç tanışmadım ama onunla fotoğrafı olan herkesi çok kıskanıyorum’ dedi.

Mesajın devamında ‘Hiçbir hukukunuz olmadığı halde bazen insanlarla öyle bir ilişki kurarsınız ki onlar yitip gittiğinde sanki uzvunuzu kaybetmişsiniz gibi bir boşluk oluşur hayatınızda’ demişti.

Şimdi Bahadır işte öyle bizim omuz başımızdan koparılmış bir kol gibi hiçbir zaman yokluğuna alışamayacağımız ama hep o varmış gibi o boşluğu hissettiğimiz şekilde bizimle.

Onun arkasından yapılan paylaşımlara dikkat ederseniz hiç kimse onun nasıl öldürüldüğünü değil onun nasıl yaşadığından bahsediyor. Bu da bizim o yüzden tek tesellimiz”

"DÜŞLERİNİ YARIM BIRAKTIĞI YERDEN TAMAMLAMAK SORUMLULUĞUMUZ"

Anmada konuşan yol arkadaşlarından Levent Hekim de Bahadır’la Ankara’da uzun yıllar birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.

"Bahadır’la 2000’lerin başında yeni bir gençlik mücadelesinin içerisinde tanıştık” diyen Hekim şu ifadelere yer verdi:

“Bahadır her yerdeydi aslında. Mamak’ta yoksul mahallerinde mücadele etti o. Keçiören’de Dayanışma Evi kurarken o vardı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda, her gün dağıtılmasında Bahadır vardı. Hem bir sıra neferiydi hem de herkesin gönlünü çalan bir gönül avcısıydı o. Anmalar biraz statiktir. Ama hatırlamak başka bir şeydir. Biz bugün Bahadır’ı hatırlıyoruz. Onu geri çağırıyoruz aslında. Bu da bir sorumluluk gerektirir. Bahadır’ın ideallerini, ütopyasını, düşlerini yarım bıraktığı yerden tamamlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk da devrimci genç bir kuşağa Bahadır’ın bıraktığı mücadeleyi daha ileriye taşımak gibi bir görevi gerekli kılıyor. 'Yok öyle efkar falan ikinci bir emre kadar.

Gülümseyeceğiz cümle zulmün karşısında Böyle böyle düzelecek bu işler' diyordu Bahadır. Bahadır’a da yakışan oydu."

"KAYBETMEYECEĞİMİZ DEĞERİMİZ VE EMANETİMİZ"

Hekim’in ardından konuşan Bahadır Grammeşin’in yeğeni Milena Sarpkaya ise şöyle konuştu:

“Devrimci genç olmaktan bazı kelimelerden bahsederiz. İnatçı olmak deriz, hayalci olmak deriz, umutçu olmak deriz. Her şeye rağmen bu inadı sürdürürüz. Dayım da inatçıların en inatçıların en neşelilerindendi. Son yıllarda çok daha zorlu bir zaman diliminden geçiyoruz. Ama dayımın bizim yanımızda nasıl mücadele edeceğini düşünerek o cümle zulmün karşısında gülümseme inadını taşıyarak mücadeleye devam ettik. Hatay’da, 19 Mart’ta bu mücadeleyi beraber omuzlamış olduk.

Dayımın arkadaşları, abilerim, ablalarım yol arkadaşlarım oldu. Ve bu güçle bizden hiçbir şey alamayacakları bir şey var. O inatçı olma, umutlu olma, dirençli olma halimiz bizden alamayacakları şeyler. İşte hiçbir zamanda kaybetmeyeceğimiz değerimiz ve emanetimiz…”

"UMUDU YENİDEN ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Konuşmaların ardından Bahadır Grammeşin’in mezarına karanfiller bırakılırken anma töreni Edirne TAKSAV Temsilciliği'nde yapılan söyleşi ile devam etti.

Söyleşide şu görüşler dile getirildi:

Ateş Koç: Bahadır’ı sadece yıl dönümlerinde değil her gün anıyoruz. Bizim mücadelemizin tarihi kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızın mücadelesini taşıyor. Bugün karanlık rejime karşı umudu yeniden örgütlemeye çalışıyoruz. Bahadır’ı her yıl Kadıköy’de anıyorduk, bazı seneler de memleketinde anmaya karar verdik. Bugün bir araya gelmişken bir söyleşi yapalım istedik.

Nevzat Çolak: Bahadır ile Edirne’de çalıştığımız çok anımız var. Bahadır Ankara’da üniversiteyi bitirdikten sonra buraya döndü, beni buldu. Sonra işin dışında da görüşmeye başladık. Edirne'de ‘Güneşin çocukları’ adıyla eski devrimcileri anmaya karar verdik. Bir sunum hazırlamak için günlerce uğraştık… O kadar inançlı bir devrimciydi ki… 1 Mayıs'ın Taksim’de kutlanacağı bir gün, kortejde arkadan güçlü bir gençlik muhalefeti sloganı duyunca “Gençlikten çekildim ama biraz oraya gideyim” dedi. TAKSAV Edirne’yi 3 senedir işletiyoruz. Burada yaptığımız kütüphaneye hem bir öğretmen hem bir devrimci hem bir Edirneli olan Bahadır Grammeşin’in adını koyduk. Gelen herkes Bahadır’ın ablasının yazdığı yazıyı okuyup onu tanıyor. Burası hep kalacak, mücadelenin azmiyle büyümeye devam edecek. Bu kitaplık ilk değil, Edirne'deki kültür evinde de Bahadır Grammeşin kitaplığı açmıştık.

"ÖNCE ARKADAŞLARIMIZA SONRA KAVGAMIZA SIKI SIKI BAĞLIYDIK"

Levent Hekim: Bizim kuşak nasıl bir dönemin içine doğmuştu… Bizim kuşak Türkiye’nin, emperyalizmin Ortadoğu'daki istekleri çerçevesinde AKP'nin iktidara geldiği dönemlerde ortaya çıkan bir siyasal mücadelenin öznesi. O dönem üniversitelerde neoliberal politikalara karşı gençliğin örgütlenmesini hedefledik. Bu ülkenin kaderine sahip çıkacak bir mücadelenin muhattabıydık. Biz yeni dönemin Dev-Genç’i olmaya aday olarak yola çıktık. Geleceğimizi İstiyoruz platformu sonrası Gençlik Muhalefeti’ni ortaya çıkardık. Bu mücadelenin bir parçası AKP ve cemaate karşıydı. O dönem rejim bu kadar gelişkin değildi. Rejimin bugünkü haline gelmesine sebep olan girdiler ortaya çıktı. Devrimci hareketi tasfiye etmeye dönük hamleler açığa çıktı. Soldan da buna destek sunuldu. 2010 referandumunda da bu arkadaşların payı oldu. Ama devrimci gençliği tasfiye edemediler. Biz belki hayallerimizi gerçeklestiremedik ama bunu başardık. Devrimci değerlere sahip çıkma iradesini gösterdik. Bugüne taşınan en önemli özelliğimiz arkadaşlığımızdı.

Deniz Demirdöğen: Her kuşağın belli özellikleri vardır. Bizim de vardı. 2000’lerin başında devrimci tarihin bittiği söylenirdi. Bugünkü rejimi anlatırken, AKP'ye karşı verilen mücadelenin onurunu devrimciler taşır. En başta da devrimci gençler. Biz öyle bir kavgada buluştuk. Bir devrimci gençlik kuşağı yarattık. Bahadır benim tanıştığım dönemde üniversiteyi bitirmek üzereydi. Gençlik Muhalefeti’nin kurulma sürecinde bizden yaşı büyüktü, yer yer abilik yer yer yoldaşlık yaptı. Biz önce arkadaşlarımıza sonra kavgamıza sıkı sıkı bağlıydık. Arkadaşına sırtını yaslamak çok değerliydi. Devrimciliğe dair guzel dönemleri yaratmaya çalışıyorduk. Bahadır bizim en iyimizdi, en coşkulumuzdu, en eleştirenimizdi. Onun anlaşılması beni çok mutlu ediyor. Yol arkadaşımla kurduğumuz değerlerin anlaşılması beni duygulandırıyor. Bahadır’ın mücadelesi bizlerin omuzlarında. Devrimci gençlik kuşağı bu kuşatmayı parçalayacak.

Pelin Bektaş: Bahadır ile tanıştığımda liseliydim. Bahadırlar bizi Mahir anmasına götürürdü. Herkes Mahir’i anlatırdı, Bahadır bize tost ısmarlardı. Komik bir adamdı. Ben Bahadır'ı tanıdığım için gurur duydum. Şimdi de pek çok arkadaşım onu öğrenmeye çalıştığı için mutlu ve gururluyum. Bahadır koca bir karanlıkla mücadele etti. Bu karanlıkla mücadele ederken aklıma bu arkadaşımın gelmesi beni keyiflendiriyor. Herkesin kendi döneminin başka hikayeleri var. Bizi birleştiren iyi arkadaşlar olmamızdı. Bu bize devam edebilme gücü verdi. Koca kalabalıkta bizi seçersiniz, farklı dururuz. Birbirimize o kadar çok benzemiyoruz ama birbirimizi tamamlarız. Bahadır da bunu sonuna kadar devam ettirdi. Arkadaşlıkta küslük olmaz. Özlüyorum… En çok da umutsuzluğa kapılmamasını. Bizim kuşağımız ondan çok şey öğrendi. Belki onu hiç onu tanımayanlar var, onlara Bahadır’ın anlatabilmek çok keyifli. Bazı insanları gözünüz aramaz, o hep oradadır. Bahadır aklımıza geldiği sürece onun düşlerini hatırladığımız sürece Bahadır bu karanlığa yenilmemiş olacak.

Kemal Koç: Bizim dönem öfkeli gençleri örgütledi. Hepimiz çok farklıydık ama öfkemiz harekete geçirtiyordu. Yapılacakları inançla yapıyorduk. Bugün rejimden kimse bahsetmiyor diyoruz. Devrime dair fikirler de uzun zamandır konuşulmuyor. O dönem de öyleydi ve kafamız kesinlikle dağılmıyordu. Doğrudan rejimle mücadele ediyorduk. Bu iddiayı tekrar hayatlarımızda güncellemeliyiz. Kavganın içinde olmak kötü değil. Uzun zamandır ülke kötü dönemler geçiriyor biz de payımızı alıyoruz. Önemli olan yaparsa bizim hareket yapar demek. Bahadır’dan sonra bir arkadaşı kaybetmenin nasil bir yük olduğunu fark ettik. Ondan sonra olgunlaştık, büyüdük. Gençliği başkalarına bıraktık.

"MESLEKLERİMİZİ BİRER DEVRİMCİ GİBİ YAPMA İRADEMİZİ BAHADIR’DAN ALIYORUZ"

Berkant Gültekin: Geçmişte başarılanlar, örgütsel olarak ulaşılan nokta karşısında bugün geldiğimiz yer biraz daha cılız. Ama bir yerde de fikri olgunluğu hala çok güçlü. Yerellerde hala karşılık bulan, geniş kesimleri etkileyen politik duruşumuz var. Bahadır’la bunun kesişen noktası onun kişiliğine dair yaptığımız vurgularda… Özlem duyduğumuz hayatı yaratmalıyız. Bahadır’da bunun cisimleşmesi heyecan vericiydi. Çok kısa sürede çok sevebileceğiniz biriydi. Büyütmeye çalıştığımız kültür Bahadır’ın kendisiydi. Yakın gelecekte devrimci mücadelenin tekrar büyüyeceğini inanıyorum. Nice Bahadırlar büyütmeye devam edeceğiz. Bahadır'ı unutmadan yürümeye devam edeceğiz. Her yürüyüşte Bahadır’ı yanımızda hissediyoruz. Bu dünyayı güzelleştirme mücadelemizde Bahadır’ın mirası her zaman bizimle.

Azizcan Kılıç: Kadıköy sokaklarını her gezdiğimde artık Bahadır'ı anıyorum. Onun devrimciliğini hatırlıyorum. Alper abi derdi ki; 'Bir devrimci öğretmen sınıfa girdiğinde anlarsınız.' Bahadır için de böyleydi. Mesleklerimizi birer devrimci gibi yapma irademizi Bahadır’dan alıyoruz. En iyi arkadaşlarımızdan birini kaybetmiş olduk. Bahadır’la hiç tanışmadan aynı kavgayı veriyorduk.

Vasıf Can Yıldıran: Gençlik muhalefetinde bir ara kuşak arayışımız vardı. O sırada Bahadır geldi. Bize çok güzel izler bıraktı. Kendisini her zaman ararız. Biz günlerimizi konuşan arkadaşlardık. Serzenişte bulunduğumuz bir zaman 'öğrencilik mi yapacaksın devrimcilik mi?' demişti. O günden bugüne saçlarımız beyazladı ama onun bize bıraktığı miras değişmiyor.

Ozan Aydoğan: Bugün gençlik siyasetini taşıyanlar adına konuşuyorum. Bahadır abiyi kişisel olarak tanıma şansım olmadı. Ama o gün ailemin yaşadığı acıyı hatırlıyorum. Onunla aynı yolu yürümekten gurur duyuyorum. Bizim kuşak bu mücadeleyi büyütmeye devam edecek.