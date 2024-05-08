Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin, Kadıköy’de anılacak

Kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Bahadır Grammeşin, hayata vedasının 9’uncu yılında Kadıköy’de anılacak.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin, ailesi ve yol arkadaşları tarafından yarın akşam Kadıköy’de anılacak.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Bahadır’ı aramızdan alan karanlığa karşı 9. yılında yine onun düştüğü yerdeyiz. Unutmadık, Affetmeyeceğiz!” denildi.

Grammeşin için düzenlenecek anma töreni, yarın akşam (9 Mayıs) saat 19.00’da Kadıköy SOL Parti İlçe Örgütü önünde başlayacak.

NE OLMUŞTU?

9 Mayıs 2015'te Kadıköy'de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışan Grammeşin, kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Grammeşin'in öldürülmesiyle ilgili davada, Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın sanıklarından Hasan Özcan ise 17 Mart 2017'deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan'ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış ve hakkında karar verilmemişti. Grammeşin davasının firari sanığı Hasan Özcan, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Ancak Özcan, halen Türkiye’ye iade edilmedi.