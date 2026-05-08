Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin, mezarı başında anılacak

Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin, hayata vedasının 11’inci yılında Edirne’deki mezarı başında anılacak.

Kadıköy’de 9 Mayıs 2015’te, arkadaşlarıyla birlikte kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışırken çetelerin saldırısı sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden Eğitim-Sen üyesi, ÖDP’li özel eğitim öğretmeni Bahadır Grammeşin için yarın (9 Mayıs) anma programı düzenlenecek.

Grammeşin için ölümünün 11’inci yılında düzenlenecek anma programını SOL Parti duyurdu. SOL Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan çağrıda, “Unutmadık, affetmeyeceğiz” denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili arkadaşımız Bahadır Grammeşin'in anma programında buluşuyoruz. 9 Mayıs günü 12.30’da Edirne Buçuktepe mezarlığında ve 14.00’da Edirne TAKSAV’da buluşulacaktır. “Yok öyle efkâr falan ikinci bir emre kadar, gülümseyeceğiz cümle zulmün karşısında, böyle böyle düzelecek bu işler!”

ANMA PROGRAMI

Edirne’de Grammeşin’in kabri başında yapılacak anma saat 12.30’da başlayacak.

Buçuktepe mezarlığında düzenlenecek törenin ardından Grammeşin’in mücadele ve yol arkadaşlarının katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşi, saat 14.30’da Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf'ın (TAKSAV) Edirne şubesinde yapılacak.

YOL ARKADAŞLARINDAN ÇAĞRI

Bahadır Grammeşin’in birlikte mücadele ettiği arkadaşları da anma programı için çağrı yaptı.

Grammeşin'in arkadaşları sosyal medyadan yaptıkları çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Baho’nun sesi dün gibi kulaklarımızda, gülüşü hâlâ yanı başımızda. Katillerinin peşini bırakmadık, anısını hep diri tuttuk, adını çocuklarımız taşıyor. Hep bizimleydi ve mücadelemizin içinde parlamaya devam edecek. Bu yıl Baho’muzu yine 9 Mayıs’ta hep birlikte anacağız. Bu kez Edirne’de, memleketinde olacağız. Çiçeklerimizle gideceğiz, ona türküler söyleyeceğiz, birlikte yürüdüğümüz yolları, dövüştüğümüz günleri konuşacağız."

NE OLMUŞTU?

Bahadır Grammeşin, Kadıköy’de 2015 yılında 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalıştığı sırada kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin açılan davada sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Özcan ise 17 Mart 2017’de görülen karar duruşmasına verilen arada firar etti.

“Kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan’ın firari olması nedeniyle dosyası ayrıldı. Arnavutluk’ta yakalanan Özcan, 2024’te Türkiye’ye iade edilerek tutuklandı. Grammeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında, saldırıda yaralanan Çağrı Konca’ya yönelik de “öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

KAÇAN SANIĞA CEZA İNDİRİMİ UYGULANDI

2024'te Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen Hasan Özcan, 2 Nisan 2026’da İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Grammeşin’i kasten öldürme suçundan Özcan’a müebbet hapis cezası verdi. Ancak cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ve sanığın geçmişini gerekçe göstererek “iyi hal indirimi” uyguladı ve cezayı 25 yıla düşürdü.

Saldırıda yaralanan Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da Özcan’a müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, olayın yaralama aşamasında kaldığını belirterek cezada indirim yaptı ve cezayı 12 yıla düşürdü. Ardından yine “iyi hal indirimi” uygulayarak cezayı 10 yıla indirdi.

Olayda yaralanan Halil Bağrıyanık’a yönelik kasten yaralama suçundan da Özcan’a hapis cezası verildi. Bu cezada da indirim uygulanarak hapis cezası 5 yıla düşürüldü. Mahkeme, sanık Özcan’ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Grammeşin’in avukatları ise dava sürecinde yurt dışına kaçan bir sanığa “iyi hal indirimi” uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini açıkladı.