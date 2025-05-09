Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin ölümünün 10. yılında Kadıköy’de anılacak

Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin, hayata vedasının 10. yılında Kadıköy’de anılacak.

Grammeşin, 9 Mayıs 2015 günü Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışırken çeteler tarafından henüz 31 yaşındayken öldürülmüştü.

SOL Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, “Bahadır Grammeşin'i 10. yılında anmak üzere 9 Mayıs Cuma günü 19.30'da SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütümüzün önünde buluşuyoruz. Unutmadık, Affetmeyeceğiz! Bahadır'a Sözümüz Halk İktidarı!” ifadeleri yer aldı.

Kadına yönelik tacizi engellemek isterken çetelerce katledilen yoldaşımız devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin'i 10. Yılında anmak üzere 9 Mayıs Cuma günü 19.30'da SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütümüzün önünde buluşuyoruz.



Unutmadık, Affetmeyeceğiz! Bahadır'a Sözümüz Halk İktidarı! https://t.co/pJ0tuXb6bK — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) May 7, 2025

Bu akşam SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde başlayacak anma etkinliği, Grammeşin'in yaşamını yitirdiği yerde karanfil ve mumlar bırakılarak sonlandırılacak.

DAVADA NE OLMUŞTU?

Bahadır Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin dava İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde iki kere görülmüştü. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Grammeşin’i katillerinden Erkan Çınar’a 25 yıl, diğer sanıklara da çeşitli miktarlarda cezalar verilmişti.

Aile ve avukatlar, katillere verilen cezaları yeterli görmemişti. Avukatların verilen cezalara itirazı, üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti.

İkinci kez görülen davada ise mahkeme, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.