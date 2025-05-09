Devrimci Öğretmen Bahadır Grammeşin ölümünün 10. yılında Kadıköy’de anıldı

Kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi Devrimci Öğretmen Bahadır Grammeşin, yaşama veda edişinin 10'uncu yılında Kadıköy’de yol arkadaşları tarafından anıldı.

İstanbul Kadıköy’de kadına yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi Devrimci Öğretmen Bahadır Grammeşin, katledildiğinden bu yana her yıl öldürüldüğü yerde ailesi ve yol arkadaşları tarafından anılıyor.

Ölümünün 10'uncu yılında da SOL Parti üyeleri bugün saat 19.30’da SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya gelerek Grammeşin’in katledildiği sokağa yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte. "Bahoya sözünüz halk iktidara" sloganı atıldı.

Yürüyüşün ardından Grammeşin'in öldürüldüğü yerde açıklamalar yapıldı. Açıklamalarda Grammeşin'in ideallerini yaşatmak için mücadele edileceği vurgulandı.

Ardından Grammeşin'in öldürüldüğü yere karanfiller konuldu ve mumlar yakıldı.

DAVADA NE OLMUŞTU?

Grammeşin, 9 Mayıs 2015 günü Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışırken çeteler tarafından henüz 31 yaşındayken öldürülmüştü.

Bahadır Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin dava İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde iki kere görülmüştü. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Grammeşin’i katillerinden Erkan Çınar’a 25 yıl, diğer sanıklara da çeşitli miktarlarda cezalar verilmişti.

Aile ve avukatlar, katillere verilen cezaları yeterli görmemişti. Avukatların verilen cezalara itirazı, üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti.

İkinci kez görülen davada ise mahkeme, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.