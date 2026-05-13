Devrimci öğretmen Ercüment Sarısoy ölümünün birinci yılında anıldı

1978 kuşağında Devrimci Yol saflarında mücadele eden, devrimci öğretmen Ercüment Sarısoy yaşamını yitirişinin birinci yılında Sinop Ayancık'ta mezarı başında anıldı.

SOL Parti Sinop İl Başkanı Kayhan Konukçu’nun da katıldığı anmada, Sarısoy’un mücadeleci kişiliği ve eğitime adadığı yaşamı vurgulandı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde düzenlenen anma programında, bir yıl önce yaşamını yitiren Ercüment Sarısoy için mezarı başında bir araya gelindi. Anmaya Sarısoy’un dostları, devrimci arkadaşları, sevenleri ve yurttaşlar katıldı.

Anmada konuşan SOL Parti Sinop İl Başkanı Kayhan Konukçu, Sarısoy’un devrimci duruşu, ilkeli yaşamı ve eğitime verdiği emekle hafızalarda yer ettiğini söyledi.

Konukçu, “Onun bizlere bıraktığı en büyük miras; aydınlık bir gelecek kurma azmi ve her şartta doğru bildiğini savunma cesaretidir. Bir öğretmen olarak sadece dersliklerde değil, hayatın her alanında bir okul olan Ercüment Hoca, yetiştirdiği nesillerin bilincinde yaşamaya devam ediyor” dedi.

Anmada söz alan Sarısoy’un devrimci arkadaşları da onun mücadeleci kimliğini, dayanışmacı kişiliğini ve toplumsal mücadeleye katkılarını anlattı.

Kayhan Konukçu’nun konuşmasının tamamı şöyle:

“Fikirleri ve Mücadelesiyle Yaşıyor: Ercüment Sarısoy

Devrimci duruşu, eğitime adanmış ömrü ve sarsılmaz ilkeleriyle kalplerimizde derin izler bırakan Ercüment Sarısoy’u, aramızdan ayrılışının birinci yılında Ayancık’ta mezarı başında andık.

Onun bizlere bıraktığı en büyük miras; aydınlık bir gelecek kurma azmi ve her şartta doğru bildiğini savunma cesaretidir. Bir öğretmen olarak sadece dersliklerde değil, hayatın her alanında bir okul olan Ercüment Hoca, yetiştirdiği nesillerin bilincinde yaşamaya devam ediyor.

‘Güneşin sofrasında’ buluşan dostları, sevenleri ve yoldaşları olarak onu saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Işıklar içinde uyu Ercüment Sarısoy... Mücadelen ve hatıran rehberimiz olmaya devam edecek.”