Devrimci öğretmen Ercüment Sarısoy yaşamını yitirdi

1978 kuşağının devrimci mücadelesi içinde yer almış, Devrimci Yol saflarında örgütlenmiş, yaşamı boyunca emekten, eşitlikten ve özgürlükten yana tavrını sürdüren Ercüment Sarısoy yaşamını yitirdi.

Sarısoy, yalnızca politik mücadelenin değil, aynı zamanda eğitim alanında da direnişin simgelerinden biri olan devrimci bir öğretmendi.

Uzun yıllar boyunca hem sahada hem de düşünsel alanda toplumsal dönüşüm için emek veren Sarısoy, Türkiye sol hareketinin zorlu dönemlerinde geri adım atmadan mücadeleye devam etti. Hayatı boyunca öğrenci yetiştirmeyi, dayanışmayı ve yoldaşlığı ilke edindi.

Ercüment Sarısoy, 12 Mayıs Pazartesi günü doğup büyüdüğü Sinop’un Ayancık ilçesinde, aile mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.

Sarısoy’un ardından sevenleri, dostları ve yoldaşları “Onu mücadelemizde yaşatacağız” sözleriyle veda etti.