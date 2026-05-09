Devrimci öğretmen Grammeşin anılacak

Devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin, hayata vedasının 11’inci yılında Edirne’deki mezarı başında anılacak.

Kadıköy’de 9 Mayıs 2015’te, arkadaşlarıyla birlikte kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışırken çetelerin saldırısı sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden Eğitim Sen üyesi, ÖDP’liGrammeşin için bugün anma düzenlenecek.

SOL Parti tarafından yapılan duyuruda “Unutmadık, affetmeyeceğiz” denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili arkadaşımız Bahadır Grammeşin'in anma programında buluşuyoruz. Bugün 12.30’da Edirne Buçuktepe mezarlığında ve 14.00’te Edirne TAKSAV’da buluşulacaktır. 'Yok öyle efkâr falan ikinci bir emre kadar, gülümseyeceğiz cümle zulmün karşısında, böyle böyle düzelecek bu işler!”