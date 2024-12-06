Devrimci öğretmen Halis Bilge, Turhal’da anılacak

Amasya Cezaevi’nde 10 Aralık 1984 günü katledilen Turhal Devrimci Yol Davası sanıklarından devrimci öğretmen Halis Bilge için mezarı başında anma etkinliği düzenlenecek.

Anma etkinliği, Bilge’nin yol arkadaşları tarafından 7 Aralık (yarın) Cumartesi günü saat 13.00’te Turhal Şeyh Şahabettin Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

12 Eylül darbesinin ardından cezaevine giren Bilge, burada gördüğü işkencelerin ardından hayatını kaybetmişti. Bilge, öldürüldüğünde 29 yaşındaydı.

Cezaevi yönetimi Bilge’nin intihar ettiğini öne sürmüş, avukatların otopsi talebi ise savcılık tarafından “daha önce otopsi yapıldığı” iddia edilerek reddedilmişti.

HALİS BİLGE KİMDİR?

Devrimci öğretmen Halis Bilge, Ocak 1955’te Tokat’ın Turhal ilçesinde doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bilge, devrimci fikirlerle Diyarbakır Eğitim Enstitüsü’nde okuduğu yıllarda tanıştı.

Bilge, öğretmen oluşunun ardından Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'ne tayin oldu ve burada Devrimci Öğretmen mücadelesini örgütledi. Bir süre TÖB-DER Malkara Şube başkanlığı yaptı, sonra memleketi olan Turhal’a tayini çıktı.

Turhal'da bir yandan ortaokul öğretmenliği yapan ve bir yandan da Turhalspor'da futbol oynayan Halis Bilge, bölgede Devrimci Yol hareketinin kitleselleşmesine büyük katkı sağladı. Turhal bölgesinde sürdürülen devrimci çalışmaların sorumluluğunu da üstlenen Bilge'nin, özellikle Antimuan Maden İşletmesi'nde faşistlerin egemenliğindeki sarı sendikanın kovulması ve Yeraltı Maden-İş'in örgütlenmesinde, sonradan Paris'te mülteci iken öldürülen Mustafa Şahbaz ile birlikte büyük payı oldu. (Mustafa Şahbaz, yurtdışındaki mültecilik yıllarında 'Halis' adını kullandı.)

ÇOCUKLARA ADI VERİLDİ

Bilge, karakteri ve mücadelesiyle Turhal bölgesinde halk arasında çok sevildi. Bu sevginin bir göstergesi de bebeklere verilen isimlerdi. Turhal’da o dönem yeni doğan erkek çocuklara Halis, kız çocuklara Bilge adı verilmeye başlandı.

12 Eylül'den sonra kırsal kesimdeki direniş hareketine katılan devrimci öğretmen Bilge, 1981 Haziran'ında Niksar'ın Geyran Köyü yakınlarında çıkan bir çatışmada yaralı olarak yakalandı. Yaralı olduğu halde aylarca işkence gördü.

Halis Bilge yakalandıktan sonra da saygıdeğer bir direniş gösterdi. Askeri Mahkeme tarafından "Devrimci Yol örgütü üyesi olmak" ve "güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girmek" iddiasıyla 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza almasının ardından Amasya Cezaevi'ne sevkedildi. Burada önce arkadaşlarıyla birlikte askeri bölümdeki bir koğuşta kalırken, sonradan sivil bölümdeki müşahede hücrelerine alındı.10 Aralık 1984 günü bu hücrelerde öldü.

Bilge’nin arkadaşları, onun ölümünden cezaevi müdürü Necati Özkan’ın sorumlu olduğunu belirtiyor.