Devrimci öğretmen Hayri Yaptaterek ölümünün 1. yılında anıldı

Uzun yıllar Söke Eğitim Sen Baştemsilciliği yapan devrimci öğretmen Hayri Yaptaterek ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Hayri Yaptaterek 15 Temmuz Pazartesi saat 18.00’de Söke Sazlı Mahallesi Mezarlığı’nda onlarca seveni tarafından anıldı.

Söke Eğitim Sen Şubesi’nden bir öğretmenin konuşmasından sonra, onu tanıyan birçok kişi Hayri öğretmen ile ilgili anılarını anlattı. Duygusal anların yaşandığı anma toplantısına; Aydın, Kuşadası ve Didim’den öğretmen arkadaşları ve SOL Partililer katıldı.

DEVRİMCİ ÖĞRETMEN HAYRİ YAPTATEREK KİMDİR?

1 Ekim 1963 Adana İmamoğlu Sağgeçit Köyü’nde doğdu. Adana Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1986 yılında Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu ve Mersin Silifke’ye atandı. 1993’te Söke Endüstri Meslek Lisesi öğretmenliğine geldi ve Gönül ile evlendi.

Lise yıllarında devrimci mücadele ile tanıştı ve Devrimci Yolcu oldu. Silifke ve Söke’de eğitim emekçileri mücadelesi içinde yer aldı. Silifke Eğitim Sen’in kurucusu oldu. Söke Eğitim Sen’de ise 4 dönem baştemsilcilik görevini üstlendi.

Devrimci duruşu ve mütevazı kişiliği ile Söke’de çok geniş bir çevre tarafından sevilen Hayri öğretmen, geçirdiği beyin kanaması sonrası (ADÜ) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına kaldırılmış ve 16 Temmuz Pazar sabahı yaşama veda etmişti. Hayri öğretmen organlarını bağışlayarak birçok kişiye can olmuştu.