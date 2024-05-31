Devrimci öğretmen Metin Lokumcu ölümünün 12’nci yılında anıldı

HABER MERKEZİ

Hopa’da 31 Mayıs 2011 tarihinde o dönem Başbakan olan Erdoğan’ın katıldığı miting sırasında hidroelektrik santral projelerine ve çay tarımı politikalarına karşı basın açıklaması yapmak isteyenlere yönelik polis saldırısı sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden devrimci öğretmen Metin Lokumcu ölümünün 12’nci yılında anıldı.

Anmaya SOL Parti, Halkevleri, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ve çok sayıda yurttaş katıldı. Hopa Belediyesi'nin önünde toplanan yurttaşlar Hopa Meydanı’na yürüdü. Burada gerçekleşen basın açıklamasını Hopa halkı adına Eğitim Sen Hopa Temsilcisi Zeliha Yıldırım okudu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Metin Lokumcu’nun AKP’nin polisleri tarafından kullanılan yoğun kimyasal gazla katledilişinin 11.Yıl dönümünü. 2011, 31 Mayıs’ında Hopa halkı, yaşamına, doğasına ,suyuna ve geleceğine sahip çıkmak için sokaklara çıktığında AKP iktidarı Hopa halkının karşısına ölüm makineleri ile çıktı . İnsana doğaya yaşama geleceğe düşman bu iktidar, Haziran isyanlarında da 9 canımızı aldı bizden. 13 yıl önce bu sokaklarda 'çayda kotaya ve kontenjana son!' dedik. 'Suyumuzu sattırmayacağız, derelerimize HES yapamayacaksınız!' diye haykırdık, yaşam alanlarımızı savunduk. O gün bu meydanda haykıranlardan biriydi Metin Hoca. O, hayatta en çok deresini, suyunu, öğretmeyi sevdi. Çünkü insan yaşadığı yere benzer. Metin Hoca da Hopa’nın ve Kemalpaşa’nın suyuna, toprağına, suyunda yüzen balığa, dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine benziyordu.

"BİZ METİN LOKUMCU'NUN ARKADAŞLARIYIZ"

Hayde, alın beni, kurtarın memleketi diyen ses; özgür akan derelerin, kırmızı benekli alabalığın, alın terimizin suladığı çay tarlalarının, maden şirketlerine peşkeş çekilen toprağın, ormanların sesiydi. Onlar, 31 Mayıs 2011’de, Hopa’da, bu sesi susturmak istediler; Biz ise 2013’te Gezi direnişinde milyonlar olduk. Berkin olduk, Ahmet olduk, Abdullah olduk. Cerattepe’de, İkizdere’de, hep beraber yaşam alanlarımızı savunduk. Yeşil yola karşı Hava Ana, Denizli’de madencilere karşı Hatice teyze olduk. Onlar, Memleketimizin %71’ini madenlere ruhsatladılar. Ama biz yeni bir Soma, Ermenek, İliç yaratmalarına izin vermeyeceğiz. Çünkü biz 31 Mayıs’ı yaratanlarız. Biz Metin Lokumcu’nun yol arkadaşlarıyız.

1 Mayıs’ta Metin Lokumcu’nun Yoldaşları Taksim, '1 Mayıs meydanıdır' diyerek faşizmin üstüne üstüne yürüdü. Yoksulluğun, yolsuzluğun, gericiliğin karşısında, eşit adil bir yaşam ve özgürlük isteyen, emekçilerin geleceğine sahip çıkmak, halkın güvenceli geleceğini kurmak için ‘1 Mayıs Taksimdir’ diyen binlerce kişiye yine AKP iktidarı saldırdı. Onlarca arkadaşımız hukuksuz bir şekilde tutuklandı.

"UMUT HALA GEZİ'DE HALA DİRENİŞTE"

3 yıl önce kentini ve yaşam alanlarını savunanlar yargılanırken Metin hocayı katledenler, halkın taleplerine kulaklarını tıkayanlar, Hopa’yı süpürün diyenler yıllarca korundu. Katledilişinden yaklaşık 10 yıl sonra açılan dava memleketinden kaçırıldı. Asıl sorumlular dosyada yer almadı, avukatların ve ailenin hiçbir talebi yerine getirilmedi. Bizler Hopa sokaklarında da adliye koridorlarında da Metin Lokumcu için adalet! demeye devam edeceğiz. Gerçek sorumlular yargılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 11 Haziran’da,13. Kez Trabzon Adliyesinde olacağız.

Ne geçmiş tükendi ne de yarınlar tükenecek! Bizler nice bedeller ödeyerek bugüne taşıdığımız mücadele ruhu ile yaşam alanlarımız için direnişimizi omuz omuza sürdüreceğiz. Emeğimizi gasp edenler, doğamızı katledenler, geleceğimizi çalanlar bilsinler ki bu memleket bu halk sahipsiz değil. Demokratik, adil, özgür eşit, insanca bir yaşam için ekmeğimize, emeğimize, doğamıza, onurumuza, yarınımıza sahip çıkmak için buradaydık, buradayız ve burada olacağız. Umut Hala gezide, umut hala direnişte."