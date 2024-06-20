Devrimci öğretmen Osman Bahçeci yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin devrimci ve sendikal mücadelesinin emektarlarından, eski ÖDP İl Başkanı ve eski Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Osman Bahçeci, yaşamını yitirdi.

Eski Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı, SOL Parti üyesi devrimci öğretmen Osman Bahçeci, yaşamını yitirdi.

Eski ÖDP Kocaeli İl Başkanı da olan 66 yaşındaki Osman Bahçeci, kanser nedeniyle tedavi gördüğü SEKA Devlet Hastanesi’nde bugün hayata gözlerini yumdu.

Osman Bahçeci’nin yaşamını yitirmesi üzerine bir mesaj paylaşan SOL Parti, “Yol arkadaşımız, önceki dönem Kocaeli İl Başkanımız, sevgili Osman Bahçeci'yi kaybettik. Çok üzgünüz. İnançla, kararla yürüdüğü devrimci yolculuğu hiç unutulmayacak. Hosçakal arkadaş!” dedi.

Yol arkadaşımız, önceki dönem Kocaeli İl Başkanımız, sevgili Osman Bahçeci'yi kaybettik. Çok üzgünüz.



İnançla, kararla yürüdüğü devrimci yolculuğu hiç unutulmayacak.



Hosçakal arkadaş! pic.twitter.com/76Sfgc2T0f — SOL Parti (@solpartibilgi) June 20, 2024

SOL Parti Kocaeli İl Örgütü de paylaştığı mesajında, “Geçmiş dönem İl Başkanlarımızdan Parti emektarımız, devrimci öğretmen, abimiz Osman Bahçeci'yi kaybettik. Bugün İkindi namazından sonra Ağaköy Camii'nden yıldızlara uğurlayacağız. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönem İl Başkanlarımızdan Parti emektarımız, devrimci öğretmen, abimiz Osman Bahçeci'yi kaybettik. Bugün İkindi namazından sonra Ağaköy Camii'nden yıldızlara uğurlayacağız.

Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/NbZEHbkLYx — SOL Parti Kocaeli (@SolPartiKocaeli) June 20, 2024

Osman Bahçeci için Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ve TİP Kocaeli İl Örgütü de birer mesaj yayınladı.

Geçmiş dönem Eğtim Sen Şube Başkanlarımızdan Osman BAHÇECİ hayatını kaybetmiştir. Cenazesi ilkindi namazında İzmit-Kuruçeşme Ağaköy Camisiden alınıp Hatipköy Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Başta ailesi olmak üzere tüm dostlarına sabır dileriz. pic.twitter.com/uEb81uDIw9 — Kocaeli Eğitim Sen (@KocaelEgitimSen) June 20, 2024

Kocaeli’de emek mücadelesine büyük katkılar sunmuş olan, geçmiş dönem Eğitim Sen Şube Başkanı ve önceki dönem ÖDP Kocaeli İl Başkanı Osman Bahçeci’nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.



Değerli başkanımızın tüm yakınlarına ve Sol Partili dostlarımıza başsağlığı diliyoruz. https://t.co/9G1Uqe9g1V — Türkiye İşçi Partisi - Kocaeli (@TipKocaeli) June 20, 2024

Osman Bahçeci bugün ikindi vaktinde İzmit Kuruçeşme Ağaköy Camii’nde yapılacak törenin ardından Hatipköy Mezarlığı’nda defnedilecek.