Devrimci öğretmen Osman Bahçeci yıldızlara uğurlandı

Haber Merkezi

Kocaeli’nin devrimci ve sendikal mücadelesinin emektarlarından, eski ÖDP İl Başkanı ve eski Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Osman Bahçeci, yaşamını yitirdi.

Eski Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı, SOL Parti üyesi devrimci öğretmen Osman Bahçeci yaşamını yitirdi. Eski ÖDP Kocaeli İl Başkanı da olan 66 yaşındaki Osman Bahçeci, kanser nedeniyle tedavi gördüğü SEKA Devlet Hastanesi’nde bugün hayata gözlerini yumdu.

Osman Bahçeci’nin yaşamını yitirmesi üzerine bir mesaj paylaşan SOL Parti, “Yol arkadaşımız, önceki dönem Kocaeli İl Başkanımız, sevgili Osman Bahçeci'yi kaybettik. Çok üzgünüz. İnançla, kararla yürüdüğü devrimci yolculuğu hiç unutulmayacak. Hosçakal arkadaş!” dedi.

SOL Parti Kocaeli İl Örgütü de paylaştığı mesajında, “Geçmiş dönem İl Başkanlarımızdan Parti emektarımız, devrimci öğretmen, abimiz Osman Bahçeci'yi kaybettik. Bugün İkindi namazından sonra Ağaköy Camii'nden yıldızlara uğurlayacağız. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Osman Bahçeci için Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ve TİP Kocaeli İl Örgütü de birer mesaj yayınladı.

Osman Bahçeci dün ikindi vaktinde İzmit Kuruçeşme Ağaköy Camii’nde yapılacak törenin ardından Hatipköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.