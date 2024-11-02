Devrimci önderlerden Nasuh Mitap anılacak

Haber Merkezi

Devrimci Yol hareketinin önderlerinden Nasuh Mitap, yarın ölümünün 10’uncu yılında memleketi Kırıklareli’nde dostları ve yol arkadaşları tarafından anılacak. Anma töreni öncesinde Kırıklareli’nde bulunan Paşa Cafe’de “Gericilik, yoksulluk sarmalında Türkiye’nin geleceği” adlı bir panel düzenlenecek.

Saat 12.00’de gerçekleştirilecek olan panele, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Aziz Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş katılacak. Panelde aynı zamanda Nasuh Mitap Belgeseli’nin gösterimi de yapılacak. Anma etkinliği Mitap’ın mezar ziyareti ile son bulacak. Mitap’ın ölümünün 10’uncu yılı kapsamında düzenlenecek olan anma töreni için aynı zamanda İstanbul’dan Kırklareli’ne yarın otobüs kaldırılacak. Otobüslerin hareket noktaları şu şekilde:

Maltepe: CHP İl Örgütü önü, saat 07.30

Kadıköy: Evlendirme Dairesi önü, saat 08.00

Mecidiyeköy: Cevahir AVM önü, saat 08.15

Bakırköy: İncirli AVM önü, saat 08.45

Sefaköy: Eski Belediye Durağı, saat 09.00

Avcılar: E-5 üzeri otobüs durağı, saat 09.15

Beylikdüzü: Bauhaus yanı, saat 09.30

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NASUH MİTAP KİMDİR

Devrimci Yol’un kurucularından olan Mitap, 1960’ların sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve kısa bir süre içerisinde Dev-Genç ile birlikte devrimci mücadele saflarına katıldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Hüseyin Cevahir ile yakın bir ilişki kurduktan sonra THKP-C içerisinde yer aldı. THKP-C kadrolarının Kızıldere’de katledilmesinin ardından 1974’te Devrimci Gençlik örgütlenmesi ve dergisi ile 1977 yılından itibaren Devrimci Yol hareketinin temellerinin atılmasında görev aldı. Mitap, Devrimci Yol’un bir siyasal harekete dönüşebilme süreçlerinde önemli rol aldı. 12 Eylül Darbesi ile birlikte tutuklanan ve yoğun işkenceli sorguların ardından Devrimci Yol Ana Davası’nda idam istemiyle yargılanan Mitap, 11 yıl hapishanede kaldı. Mayıs 2013’te ağır bir mide ameliyatı geçirdi ve ardından da kanser tedavisine başladı. 4 Kasım 2014 akşamı ise yaşama gözlerini yumdu.