Devrimci önderlerden Nasuh Mitap anılacak

Haber Merkezi

Devrimci Yol hareketinin önderlerinden Nasuh Mitap, yarın ölümünün 11’inci yılında memleketi Kırıklareli’nde dostları ve yol arkadaşları tarafından anılacak. Yarın düzenlenecek olan anma töreni öncesinde Kırıklareli’nde bulunan Paşa Cafe’de “Güdümlü Hukuk Düzeninde Türkiye: Sandıktan Zindanlara Demokrasi Yolculuğu” adlı bir panel düzenlenecek.

Avukat Hilmi Uysal’ın moderatörlüğünde saat 12.00’de gerçekleştirilecek olan panele, Avukat Ömer Kavili ve SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen katılacak. Panelde aynı zamanda Nasuh Mitap Belgeseli’nin gösterimi de yapılacak. Anma etkinliği Mitap’ın mezar ziyareti ile son bulacak. Mitap’ın ölümünün 11’inci yılı kapsamında düzenlenecek olan anma töreni için aynı zamanda İstanbul’dan Kırklareli’ne yarın otobüs kaldırılacak.

Otobüslerin hareket noktaları şu şekilde:

• Maltepe: CHP İl Örgütü önü, saat 07.30

• Kadıköy: Evlendirme Dairesi önü, saat 08.00

• Mecidiyeköy: Cevahir AVM önü, saat 08.15

• Bakırköy: İncirli AVM önü, saat 08.45

• Sefaköy: Eski Belediye Durağı, saat 09.00

• Avcılar: E-5 üzeri otobüs durağı, saat 09.15

• Beylikdüzü: Bauhaus yanı, 09.30