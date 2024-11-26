Devrimci Sağlık-İş baraj davasını kazandı: Özgür toplu sözleşme masaları kuracağız

Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın 2 Ağustos’ta Ankara 4. İş Mahkemesi’nde açtığı davada bugün (26 Kasım Salı) sendikanın yüzde 1’lik sendika barajını aştığına karar verildi.

İşçi statüsünde olmayan 4B’li ve üniversite hastanelerinde çalışan intern hekimler işkolu sayısına dahil edilerek işkolu barajı artırılmasıyla yüzde 0,99 oranıyla baraj altında bırakılmak istenmesine ilişkin açılan davanın sonuçlanmasının ardından DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, Dev Sağlık-İş üyelerinin yanı sıra DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ile Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) Yönetim Kurulu Üyesi Ian Dufour da katıldı.

Sendikanın haksız ve hukuksuz bir şekilde baraj altında bırakılmasına dair davanın sonuçlandığını söyleyen Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: