Devrimci Sağlık-İş baraj davasını kazandı: Özgür toplu sözleşme masaları kuracağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2024 istatistiklerinde DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın üye sayısının Kamu Uygulama Merkezi’ndeki kayıtlardan düşük gösterilmesinin ardından açılan dava kazanımla sonuçlandı.
Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın 2 Ağustos’ta Ankara 4. İş Mahkemesi’nde açtığı davada bugün (26 Kasım Salı) sendikanın yüzde 1’lik sendika barajını aştığına karar verildi.
İşçi statüsünde olmayan 4B’li ve üniversite hastanelerinde çalışan intern hekimler işkolu sayısına dahil edilerek işkolu barajı artırılmasıyla yüzde 0,99 oranıyla baraj altında bırakılmak istenmesine ilişkin açılan davanın sonuçlanmasının ardından DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, Dev Sağlık-İş üyelerinin yanı sıra DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ile Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) Yönetim Kurulu Üyesi Ian Dufour da katıldı.
Sendikanın haksız ve hukuksuz bir şekilde baraj altında bırakılmasına dair davanın sonuçlandığını söyleyen Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Açtığımız itiraz davasını kazandık. Mahkeme verdiği kararda sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda toplam işçi sayısının 738 bin kişi olduğunu, işkolumuzdaki baraj sayısının 7384 olduğunu ve sendikamızın üye sayısının da 7 bin 579 kişi olduğunu belirtti. Böylece sendikamız Devrimci Sağlık-İş, işkolunda toplu iş sözleşmesi yapma yeterliliğine sahip duruma gelmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin sendikamızın çatısı altında, DİSK’in çatısı altında özgür toplu sözleşme masalarını kurmasının önünde engelleri hep birlikte aşmış olduk. Gerçek ortaya çıkmış oldu. O gerçek de sendikamız Devrimci Sağlık-İş’in sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda toplu sözleşme yapma yetkisine sahip olduğu gerçeğidir. Çalışma Bakanı ile bir görüşme yapacağız. Bakanlığın mahkemenin bu kararına artık itiraz etmemesini, gerçeği kabullenmesini, yaptığı hatadan dönmesini bekliyoruz. Çalışma Bakanlığı’nın Temmuz 2024 istatistiklerinde yapılan bu hatayı düzeltmesini ve derhal düzeltme yayınlayarak sendikamıza toplu sözleşme yapma yetkisini teslim etmesini bekliyoruz. Hep birlikte inandık, hep birlikte kazandık. Bu kazandığımız hakkımızla da sağlık ve sosyal hizmet işçileri DİSK’in çatısı altında özgür toplu sözleşme masalarıyla mücadelesine devam edecek.”