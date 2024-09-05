Devrimci Sağlık-İş'in oturma eylemi devam ediyor: "Bakanlık adım atmalı"

Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin, 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 10'uncu gününde devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bakanlık önündeki işçileri ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. Bakanlık önünde bir araya gelen işçiler, “Sözleşme hakkımız istiyoruz” sloganları attı.

Çerkezoğlu, “44 gündür, bu ülkenin çalışma hayatını düzenleyen, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin hakkını, hukukunu korumakla sorumlu olan Çalışma Bakanlığı’nın kapısında bir adalet mücadelesi veriyoruz” dedi.

Yoksulluk, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon karşısında milyonların yoksullaştığı ve bütün emekçilerin geçim derdiyle yüz yüze olduğu bir sürecin yaşandığını söyleyen Çerkezoğlu, "Yaşanan bu ağır ekonomik tablo karşısında, bu kriz karşısında ekmeğimizi korumamızın tek bir yolu var, o da sendikalı olmak. Toplu sözleşmeler yoluyla ücretimizi bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korumak” diye konuştu.

"ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÜRECİ İZLİYOR"

Çerkezoğlu, şunları kaydetti: