Devrimci Sendikal Dayanışma Eskişehir’de buluştu: Dayanışma ve mücadele vurgusu

Ezgi Can Ceylan

Devrimci Sendikal Dayanışma Grubu Eskişehir'de İç Anadolu-Batı Karadeniz Bölge Kampını gerçekleştirdi. KESK Eski Genel Kadın Sekreteri Sevgi Evgin Göyçe ve SES Eski Genel Başkanı Köksal Aydın anısına gerçekleştirilen kampta Köksal Aydın'ın kızı Bengisu Aydın'ın konuşma yaptığı sırada duygusal anlar yaşandı. Aydın, babasının sendikal-siyasal alandaki kararlı ve mücadeleci tutumunun gerektirdiği özveriye yakından şahit olduklarını, babasının örgütlülüğü sendikal mücadelenin temel prensibi olarak gördüğünü ifade etti.

Sevgi Evgin Göyçe'nin sendikal mücadelesi sırasında kaldığı bir evde bıraktığı taslak konuşma notları da kampa damgasını vurdu. Bu notları yıllarca evinde saklayan yoldaşı Esin Yelekçı Başpınar, Evgin Göyçe'nin "devrimci direngenlikle zarafeti yaşamında birleştirdiğini" ifade etti.

Dünyada ve ülkede dönüşüme karşı toplumsal mücadele olanaklarını değerlendiren SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, memleketin dört bir yanında parça parça halde süren direnme eğilimlerini bütünlüklü bir alternatif haline getirme ihtiyacını vurguladı. BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, dünyada belli aralıklarla hegemonik dönüşümler yaşandığını belirterek, emperyalist saldırganlık çağında jeopolitik kırılmaların halkların mücadelelerine gebe olduğunu vurguladı.

Kamp kapsamında gerçekleştirilen ikinci oturumda emek rejiminin dönüşümü, ekoloji mücadelesi ve siyasal islamcı gerici kuşatmaya karşı laiklik mücadelesi ele alındı. Selüloz İş Sendika Uzmanı Aykut Günel, emek rejiminin dönüşümünü ele aldığı konuşmasında her tarihsel bağlamın kendi sendikal formunu yarattığını belirtti. Günel, günümüzde "sarı sendika" olarak tarif edilen yapıların bu tanıma dahi uymadığını, bu oluşumların evrensel emek yazınında "sendika olmayan sendika" (non-union union) olarak tanımlandığını sözlerine ekledi.

Dinin sömürüye ve tahakküme rıza üretme mekanizması olarak araçsallaştırıldığı politik bağlama dair konuşan Dr. Necla Doğan, siyasal islamcı kuşatmaya karşı laikliğin sınıfsal karakterini ve anti-emperyalist yönünü vurguladı. Laiklik mücadelesinin sadece yaşam tarzı savunusuna indirgenemeyeceğini belirten Doğan, laikliğin kamuculuk, kadın ve sınıf mücadelesi gibi düzlemlerde kavranması gerektiğinin altını çizdi.

Ekoloji mücadelesine de yer verilen oturumda Eskişehir'de madene karşı yürütülen doğa mücadelesinin öznelerinden Av. Mert Yedek konuştu. Doğanın vahşi sömürüsüne karşı hukuki mücadelenin sınırlarını belirten Yedek, ekolojik mücadelenin meşru bir zeminde toplumsallaşma pratiklerini değerlendirirken ekoloji mücadelesinin anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir karakterde olması gerektiğinin altını çizdi.

Kampın ikinci günü emek mücadelesinin güncel politik yönelimi ve birleşik emek mücadelesinin imkanları üzerine gerçekleştirilen forumla sürüyor.