Devrimci tahayyülün peşindeki Misina

Tuğçe ÇELİK



“Ben bir burjuva politikacısı değilim. 68 kuşağının dünyaya sunduğu en güzel özgürlük söylemlerinin içerisinde büyüdük biz. Oradan yola çıktığım zaman başka türlü olma şansım yoktu. Ben devrimci bir adamım böyle de kalacağım. Devrimcilik insandan yana insanca, özgürlükten yana özgürce davranabilme biçimidir.”

Fuat Saka



Devrimci Yol geleneğinden gelen müzisyen Fuat Saka’nın yaşamını anlatan ‘Bir Sürgünün Not Defteri: Misina’ adlı belgesel 44. İstanbul Film Festivali ve 26. Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali kapsamında seyirciyle buluştu. Bağımsız belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını Mert Güncüer üstlenirken Mert Çetinkaya, Burak Oğuz Saguner ve Deniz Göçmen de ekipte yer alan diğer isimler.

Dinamik bir üslupla sunulan belgeselin anlatısını ise Saka’nın politik kimliği nedeniyle yurtdışına çıkması, sürgün yılları, bu süreçte müzikal zenginliğinin farklı kültürlerle beslenerek alışılmadık bir türe bürünmesinin hikayesi oluşturuyor. Türkiye’nin 12 Eylül askeri darbesine giden süreci, darbe dönemini ve ardından gelen otoriter rejimi arka fonuna alan belgesel, Saka’nın yaşamla kurduğu ilişkinin çok yönlülüğüne işaret ediyor. Farklı hayat biçimlerinin, her koşulda umudu yeşertmenin ve devrimci mücadelenin mümkün olduğuna vurgu yapan belgesel bu yönleriyle seyircide duygusal ve düşünsel bir farkındalık yaratıyor.

"Filmin en güçlü yanlarından biri samimi olması. Bununla beraber günümüzde artık görmeye alışkın olmadığımız bir hayat sunuluyor belgeselde" diye konuşan Güncüer, "Belirli yerlere sıkışmış bir hayat değil bu. Kendi özgürlüğünü dayanışma, müzikal üretim ve artık kaybolmuş, insanlık olarak çok da ihtiyacımız olan değerler üstüne kurarak kazanılmış bir hayat. Film içerisinde bu özgürlük hissini destekleyecek sinematografik kadrajlar bulmak da mümkün. Kurgusal olarak da tercihim doğrusal olan akışın sürekli ileri ve geri giderek kırılması yönündeydi. Amacım 'çalkantılı hayat' hissiyatını besleyerek bir yoğunluk oluşturmaktı" ifadelerini kullandı.



Güncüer, Saka'nın en az bilinen yönlerinden biri olan müziğinin şaşırtıcı derecede çeşitli oluşunu belgeselde irdelemek istediğini söyledi. Güncüer şunları kaydetti: "İlk yıllarına bakacak olursanız Türkiye’de onu tanıyan insanların bildiklerinden çok başka şeyler yaptığını görürsünüz. Nebengleis-(Kenardaki Ray) ve Şiirce albümleri yaklaşımının ne kadar çeşitli olduğunun öne çıktığı albümler. Demir Gökgöl ile yaptıkları Arhaveli İsmail adında Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan bir albümü var ki çok az kişi biliyordur. Bu albümlerde çok orijinal melodiler ve deneysel yaklaşımlar mevcut. Bu yönleriyle birlikte Saka'nın yaşamını seyirciye aktarmak istedim."

SÜRGÜNLÜĞÜN MAĞDURLUK OLMADIĞI BİR YAŞAM

Saka’nın üzerinde çalıştığı ‘Göç Senfonisi’nin belgeselin çekimlerine organik bir biçimde nüfuz ettiğini belirten Güncüer, “Fuat abinin uzun süredir üstünde çalıştığı bir senfoniydi. Fakat biz filmi yapmaya başladıktan bir süre sonra daha da şekillenmeye başladı. Kendiliğinden gelişen bir süreç olarak da filmin içine girdi” dedi. Güncüer şöyle konuştu: “Bunun benim açımdan önemi kendisi de çeşitli sebeplerden ötürü göçmen olmuş bir sanatçının göçmen olmak zorunda kalan başka insanlar için yaptığı çalışmaydı. Hayatının ciddi bir bölümünü sürgünde, farklı ülkelerde sanatını icra ederek geçiren bir sanatçının portresi aslında “Bir Sürgünün Not Defteri: Misina.” Filmin adının kaynağı da aynı isimli albümünden geliyor. Fakat Fuat Saka kendi sürgününü bir mağdurluk olarak değil, hayatının akışı ve gerçekliği olarak görüyor. Bunu anlamak benim açımdan önemliydi.”

BAĞIMSIZ YAPIMLARDA BÜTÇE SORUNU YAŞANIYOR

Güncüer, bağımsız film yapmanın dezavantajları olduğu kadar avantajları olduğunu, film yapım masraflarının ciddi kısmının yolculuk harcamalarından oluştuğunu kaydetti. “Bağımsız bir film yapmanın sinemacıya sağladığı zorlukların yanında avantajları da var. O noktaları da görmek önemli” diye konuşan Güncüer şunları aktardı: “Eğer bağımsız bir film yapıyorsanız ve etrafınızda sizinle aynı heyecanı paylaşan, emekleriyle sizi destekleyen insanlar varsa çok şanslısınız” dedi. Bağımsız sanatsal üretim yapmanın zorluklarına dikkat çeken Güncüer, “İşin zor kısımları daha çok ekonomik kısıtların getirdiği yükler oluyor. Film sürecinde yapım noktasında neredeyse yalnızdım. Arkadaşlarımla çalıştığım yerler de oldu ancak filmin neredeyse bütün işlerini üstlendim. Bu çok doğaldı çünkü filmin belirlenmiş bir bütçesi yoktu. Yapım içindeki her rolü üstlenmem gerekiyordu.”

Bütçesi sınırlı olduğundan belgeselin ortaya çıkma süresinin de zamana yayıldığını vurgulayan Güncüer, “Zamana yayarak çalışmak zorunda kalmam filme olumlu yönde etki etti ama filmi yapan kişi olarak beni oldukça zorladı. Keyifli fakat yıpratıcı bir sürece dönüşmesi kaçınılmazdı” dedi.



***

İÇSEL HESAPLAŞMALAR YAŞADIM

Devrimci müzisyen Fuat Saka ise belgeselin çekim sürecinde içsel hesaplaşmalar yaşadığını belirterek "Önemli olan insanın kendisiyle barışık olması. Ben kendisiyle barışık bir insanım. O nedenle hesaplaşmalarımın sonucu pozitiftir. Yani sürecin sonunda hissettiklerim doğru yolda olduğumdur" dedi. Saka, her insanın kendine has bir yaşam öyküsü olduğunu vurgulayarak şunları aktardı: "Her insanın bir öyküsü var sonuçta. Benimki de eksik fazla bu. Seyircinin kendini iyi hissetmesi, filmin sonunda yapılan işin doğru olduğu anlamına gelir. Ne mutlu bana ki yaşam öykümden kesitler Mert Güncüer tarafından beyaz perdeye aktarıldı."

Göç Senfonisi hakkında konuşan Saka, "Bu dünyada aslına bakarsanız herkes göçmen. Göçün birçok nedeni var. Bunlar Açlık, susuzluk, iklim, savaşlar, işsizlik olabilir. Bu nedenleri çoğaltabiliriz elbette. Benim göç senfonisi için aldığım konu aslında savaşların sonucundaki zorunlu göç. Göç edenlerin yaşadıklarını, göç sırasındaki dramlarını ve ulaşmak istedikleri coğrafyada yaşadıklarını müziklemeye çalıştım" dedi.