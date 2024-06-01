Devrimci yolu aydınlatıyor

HABER MERKEZİ

68 devrimci hareketinin içerisinde yer almış THKP-C’nin önder isimlerden Hüseyin Cevahir ölümünün 53. yılında Dersim’deki mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anmaya SOL Parti, Emek ve Özgürlük Cephesi (EÖC), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve çok sayıda kişi katıldı.

Cevahir'in Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Yeldeğen köyündeki mezarı başında gerçekleştirilen anmada SOL Parti adına konuşan Hozat ilçe sözcüsü Hıdır Dilekçi, "Onları fikirlerinden soyutlayarak, uğruna mücadele ettikleri düşüncelerinden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. O yüzden Mahir Hüseyindir, Hüseyin Mahirdir. Onlar DEV-GENÇ'tir. Onlar Türkiye halklarının devrimci yolunun kutup yıldızıdır.Bugün Türkiye ağır bir süreçten geçiyor. Memleketin her yanı talan edilmiş, işsizlik ve yoksulluk emekçi halkın kaderi haline gelmiş durumda. Tüm bu karanlığı aşabilecek irade ancak devrim ve sosyalizmin ışığıyla mümkündür.Hüseyin Cevahir bu ışığı yaratanlardandır. Mahirle birlikte Hüseyin Cevahir, Maltepe'de bu ışığı gök yüzüne yükseltiler. Omuz omuza, kardeş kardeşe karanlığa meydan okudular. Mertliğin, dürüstlüğün insana dair en güzel duyguları çıkarsız pazarlıksız bir biçimde nasıl yaşanabileceğini canları pahasına gösterdiler. Onların mücadele birikimi bugün devrimci yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

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Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e dönüşüm sürecinde Mahir Çayan ile birlikte hareket eden Cevahir, THKP-C’nin oluşumunda yer aldı. THKP-C’nin 1971 yılında başlattığı silahlı mücadeleye geçiş evresinde etkin rol aldı.

29 Mayıs 1971’de İstanbul-Maltepe’de Mahir Çayan ile birlikte saklandıkları evde kuşatıldılar. Üç gün süren kuşatma 1 Haziran sabahı keskin nişancı, deniz binbaşı Cihangir Erdeniz’in perde arkasında nöbet tutan Hüseyin Cevahir’i vurması ile son buldu. Evden ölü olarak çıkartıldığında vücudunda 25 kurşun vardı. Çayan ise yaralı olarak yakalandı.