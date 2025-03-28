Devrimcileri anmak terör suçu sayıldı!

Ebru ÇELİK

Balıkesir’de 10 yıl boyunca Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) Kurucu İl Başkanlığını yapan Niyazi Akdeniz hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden “Terör propagandası” yapma iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

5 Mart 2025’te hazırlanan iddianamede, Akdeniz “Devrimci Yol (DEV YOL) amblemini alenen paylaşması, Devrimci Yol Dergisi’ni paylaşması, ‘Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Fikri Sönmez’ metnini paylaşması, ‘İbrahim Kaypakkaya’nın parçalanmış bedenini çuval içerisinde babasına teslim etmişlerdi’ yazısını ve Mahir Çayan’ın Hüseyin Cevahir’e yazdığı şiir ile Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı’nın fotoğrafını paylaşması” nedeniyle “Terör propagandası yapmak” iddialarıyla suçlandı. Hazırlanan iddianame kapmasında yapılacak duruşma 8 Temmuz 2025 tarihinde Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Akdeniz hakkında hazırlanan iddianame için, “50 yıldır toplumsal mücadele içindeyim, mücadelemi hala sürdürmekteyim. Bu yaptıklarına yalnızca yargı sopasıyla toplumsal mücadeleyi bastırmak, sindirmek denir. Çünkü ellerinde sadece yargı sopası kaldı" dedi.