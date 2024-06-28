Devrimcilerin abisi Ahmet Akyol Hamburg'da son yolculuğuna uğurlandı

5 gün önce hayatını kaybeden Devrimci Yolcu Ahmet Akyol, 1983'ten beri yaşadığı Hamburg'da son yolculuğuna uğurlandı. Akyol, sevdiği türküler eşliğinde yapılan konuşmalarla anıldı.

Halit Yaşar DEMİRBAĞ

23 Haziran'da yaşamını yitiren Ahmet Akyol, yoldaşları ve dostları tarafından Hamburg Ohlsdorf mezarlığında toprağa verildi.

1946 yılında Denizli'de dünyaya gelen Ahmet Akyol. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Almanya'da Stuttgart'a geldi. 1983'ten beri Hamburg'da yaşayan Akyol, 2 çocuk babasıydı.

Akyol, Hamburg'da 'en yaşlı devrimci' unvanıyla tanınıyordu. Akyol'un en büyük özelliği, bir Devrimci Yolcu olmasına rağmen devrimcilerin birliğini savunuyor ve istiyordu.

Yaşamı boyunca kararlı şekilde devrimci çalışmalarına devam etti. 1 Mayıs 2024'teki kutlamalara katılamamak ise en büyük hüzüntüsüydü.

Uzun süre hastalıklarla mücadele eden Akyol'un ölümü tüm sevenlerinini derinden üzdü. derin acılarda bıraktı. Bugün yoğun bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Akyol için üyesi olduğu ATİK Hamburg Derneği'nde bir anma toplantısı düzenlendi.

Ahmet Akyol, sevdiği türküler ve halaylar eşliğinde yapılan konuşmalar ve dia gösterisiyle anıldı.