DeWayne Russell, Aliağa Petkimspor’da

Aliağa Petkimspor, son olarak Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg forması giyen oyun kurucu DeWayne Russell’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir ekibi, son olarak Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg forması giyen oyun kurucu DeWayne Russell’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg forması giyen ve BCL’de 18.5 sayı, 8.2 asist ortalaması tutturan point guard DeWayne Russell, aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.