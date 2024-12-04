Deyr Hafır'da YPG ve SMO arasında şiddetli çatışma: YPG, Menbiç hattına çekildi

Deyr Hafır'da Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Halk Savunma Birlikleri (YPG) unsurları arasında çıkan çatışmada 6 SMO'lu öldü.

Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde YPG ve SMO güçleri arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından YPG, SMO mevzilerine saldırı düzenledi. Çatışmada 6 SMO unsuru öldü. Çatışmanın ardından YPG güçleri Menbiç hattına geri çekildi.

SURİYE'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye'de, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ ve cihatçı örgütler, geçtiğimiz çarşamba günü (27 Kasım) düzenledikleri saldırılarla Suriye'nin en büyük nüfusa sahip kenti olan Halep'i ele geçirdi. Suriye, karşı saldırıya hazırlanmak için geçici olarak Halep'ten çekildiğini açıkladı. Suriye Ordusu ile HTŞ arasındaki çatışmalar Hama'da kilitlenmiş durumda.

Çok aktörlü bir çatışma sahasına dönüşen ülkede; küresel, bölgesel, yerel aktörler boy gösteriyor.